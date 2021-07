PP avisa de que Illán de Vacas, el pueblo más pequeño de España, no puede dejar de serlo por carecer de secretario

Así lo ha manifestado en la visita que ha realizado, junto al diputado provincial Inocencio Gil, a este municipio toledano, "paradigma de ese España rural que se está quedando vacía por la falta de apoyo y oportunidades", ha recalcado Fernández. Una situación que no hace más que empeorar, "por la desidia de los gobiernos socialistas, que más allá de las palabras y buenas intenciones, no hacen nada para luchar contra el problema de la despoblación que azota a nuestra provincia".

Para Fernández es "incomprensible" que la Junta "no dé una solución a un municipio como Illán de Vacas, que quiere avanzar y crecer, que no quiere seguir teniendo el triste honor de ser el pueblo más pequeño de España", pero que no puede empadronar a las personas que lo han solicitado, con lo que eso significaría para el pueblo, y ni siquiera se ha podido constituir el Ayuntamiento, más de dos años después de las elecciones, según ha informado el PP en nota de prensa.

Ante esta situación, el alcalde del municipio ha enviado una carta al viceconsejero de Administración Local, José Miguel Camacho, para insistir en la necesidad de dar una solución a "un problema que dura ya años y que consiste en la imposibilidad de dar de alta gente en el censo, así como de presentar las cuentas de dicho Ayuntamiento, al carecer de un secretario y por no tener capacidad económica para poder cubrirlo".

"Actualmente tenemos solicitudes de gente que quieren incorporarse al municipio -prosigue la misiva de Bollain-, pero las trabas burocráticas nos lo impiden. Asimismo, nos urgen problemas de toda índole como la presentación de cuentas o la constitución del Ayuntamiento".

En el escrito enviado al responsable en la Junta de Comunidades, Bollain deja claro que "Illán de Vacas no va a menos, sino a más, hay proyectos fotovoltaicos, hay proyectos de construcción de viviendas o de fabricación de hidrógeno, así como las tareas obvias de un municipio que debe de tener resueltas". "Este es uno de los grandes problemas de la España Vacía y de la falta de medios que nos acosa a los municipios pequeños", concluye.

Durante la visita, Fernández y Gil han conocido las instalaciones que se van a empezar a utilizar como Ayuntamiento cuando la Junta de Comunidades dé solución a estos problemas que viene denunciando el regidor municipal. "Sería una pena que el municipio más pequeño de España, que todos deberíamos cuidar, acabe desapareciendo por la dejación de funciones de la Junta", ha concluido Fernández.