El inesperado acercamiento entre Tom y Melyssa en 'Supervivientes': "No quiero perderte otra vez"

Conexión Honduras despidió la temporada este lunes en Telecinco. El programa, presentado por Jordi González, ilustró los últimos momentos de los concursantes de Supervivientes 2021 en Honduras.

Y lo hizo con las actividades habituales, como una en la que los finalistas, en parejas, se sientan en unos sofás para tener la oportunidad de decirse aquello que no se hayan comunicado a lo largo del programa y hacer balance del concurso.

Una de esas parejas fue la formada por Melyssa Pinto y Tom Brusse. Quienes fueron novios hasta que comenzó el reality de La isla de las tentaciones han pasado por todo tipo de situaciones en el concurso de supervivencia.

Y es que, pese a que decidieron enterrar el hacha de guerra cuando empezó el reality, ambos tuvieron pequeños piques hasta que la visita de Sandra Pica al francés dinamitó por completo toda posibilidad de reconciliación entre ambos.

Un tiempo después, la cosa se volvió a estabilizar, hasta que Pinto estalló contra Brusse al enterarse de que este había declarado en su puente de las emociones que le había sido infiel a Sandra Pica con ella.

Pero, justo antes de dejar para siempre los islotes de Honduras, la expareja decidió hacer propósito de enmienda una vez más; y Brusse volvió a pedirle perdón a Pinto, que reiteró hasta la saciedad que solo exigía sinceridad y que, como amigos, también debía ser honesto con ella.

"Te quiero pedir perdón. Cuando he estado mal, me acercaba a ti, porque eres la única persona que me puede entender. Igual como novio confiar en mí es complicado, pero como amigo puedes. No estoy disfrutando este momento porque tengo algo en mi corazón que necesito cambiar, quiero borrar lo que te hice. No te quiero perder una segunda vez. No te quiero perder Melyssa, de verdad, te quiero muchísimo", dijo Brusse entre lágrimas.

Tom y Melyssa han tenido un cara a cara final en Playa Uva #ConexionHonduras15 pic.twitter.com/o8KN6v1cZr — Javichu Galdeano Brusse 💫🥚🇫🇷🏌🏻‍♂️ (@javichu_oficial) July 19, 2021

Por su parte, Pinto matizó que ya le había perdonado y que, a día de hoy, no sufría por lo ocurrido en La isla de las tentaciones 2. En esa línea, añadió que ella también le quería "a pesar de todo" justo antes de fundirse en un abrazo con el francés. Pero eso no es todo: la catalana pidió que, desde ese momento, no se les vincule en los medios, algo que parece bastante difícil. "No te librarás de mí", bromeó el empresario.