Cataluña se prepara para superar los 2.000 ingresos Covid en los hospitales

La semana que viene será clave en el control de la quinta ola de la pandemia de coronavirus que está azotando Cataluña y que está tensionando, tras los centros de atención primaria, los hospitales.

De aquí a siete días, las restricciones implantadas desde el pasado fin de semana, sobre todo el toque de queda nocturno de 1 a 6 horas en 161 municipios, podrán comenzar a arrojar menos hospitalizaciones por coronavirus y a estabilizar los malos datos epidemiológicos.

No obstante, el subdirector general de coordinación de Salut Pública, Xavier Llaberia, ha reconocido este lunes que la semana que viene los ingresos en planta por positivos Covid rebasarán los 2.000 (ahora son 1.683, 138 más que el pasado domingo y el 18% del total de ingresos) y que en las UCI «se superarán los 400 críticos» (actualmente son 307, el 42% del total de hospitalizaciones muy graves), lo que podría suponer la llegada al pico de afectación sanitaria de esta quinta ola. Las UCI catalanas se encuentran en estos momentos al 30% de su capacidad.

La responsable del CatSalut, Gemma Craywinckel, asevera que a partir de esta cifra se ve comprometida la actividad asistencial no Covid, lo que ya ocurre desde la semana pasada en dos de los centros catalanes de referencia, el Hospital del Mar y el Hospital deBellvitge. La edad media de los ingresados en planta por el virus es de 55 años, dos años más que la de los críticos (53 años). Uno de cada cuatro pacientes Covid en planta tiene menos de 40 años de edad, así como uno de cada cinco enfermos en las UCI.

«Cuando empiezan los contagios, la afectación hospitalaria se observa a partir de los 10 días, y 10 días después, en las UCI», ha remarcado este lunes Llaberia, que ha corroborado las declaraciones que hizo a primera hora en la Cadena Ser el conseller de Salut, Josep Maria Argimon.

El confinamiento nocturno, hasta entrado agosto

El conseller ha asegurado que, en una semana, se podrá observar algún fruto del toque de queda nocturno aplicado, «pero para poder bajar esta incidencia se necesita más de una, dos y tres semanas», ha afirmado, abriendo la puerta a que el confinamiento nocturno se alargue más allá del próximo viernes 23 de julio y, por lo menos, hasta mediados de agosto.

Salut pedirá este martes al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) la prórroga del confinamiento nocturno en los municipios con las mayores incidencias del virus.

En cambio, Argimon no se ha mostrado partidario de añadir más localidades a las afectadas por el toque de queda, debido a que ya exigieron requisitos «bastante estrictos».

En los últimos siete días, Cataluña ha notificado 25 decesos, más de tres veces que las siete defunciones registradas a finales de junio. Los contagios semanales son del orden de 50.000 en la comunidad, con 47.465 positivos en la semana del 9 al 15 de julio y con 44.764 en la anterior, la del 2 al 8 de julio.

Mientras, la velocidad de reproducción del coronavirus o Rt ha bajado hasta el 1,13 y el porcentaje de positivos detectados tanto con test de antígenos como por PCR se sitúa en el 20,61%. La incidencia acumulada es de 1.187 por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días.

400 actas por no respetar el toque de queda

El balance policial del primer fin de semana de vuelta al toque de queda nocturno en Catalunya se ha saldado con 710 actas levantadas en las zonas en las que rige esta restricción (161 municipios), 400 de ellas directamente relacionadas con no respetar el confinamiento domiciliario de 1 a 6 de la madrugada.

«En las áreas de costa nos encontramos mayoritariamente con turistas y extranjeros que aseguraban que no conocían la norma, mientras que en el interior el público era más autóctono», ha explicado el portavoz de los Mossos d’Esquadra, Joan Carles Molinero.

Otras 130 actas se tramitaron por no llevar puesta la mascarilla cuando la situación lo requería (no poder respetar la distancia de seguridad y encontrarse en un recinto cerrado sin beber ni comer). El resto de sanciones se han interpuesto por no seguir otras restricciones indicadas por el Procicat (reuniones de un máximo de 10 personas o cierre de la restauración a las 00.30 horas) o por no respetar aforos.

Las residencias de mayores endurecen los protocolos

Las visitas a los geriátricos tendrán más restricciones a partir del martes 20 de julio para blindar a los residentes mayores ante la quinta ola de coronavirus. Los profesionales de las residencias aún no vacunados deberán someterse a una PCR tres veces en semana (en lugar de una) y los que tengan la pauta completa se harán la prueba cada siete días.

Los visitantes simultáneos se reducen de tres a dos y deberán presentar un test de antígenos rápido (TAR) con resultado negativo sea cual sea su estado vacunal. Estas pruebas las facilitarán los centros. De las 1.028 residencias, 31 (3,01%) tienen casos activos peligrosos de Covid.