García Egea advierte de que el Gobierno de Sánchez está "acabado" por muchos "escudos" que utilice

Así se ha referido este domingo durante la clausura del XV Congreso Provincial del PP de León, donde ha criticado que Sánchez no haya cumplido una promesa "fundamental" como era la de vacunar al 70 por ciento de la población antes del verano. "No podemos esperar a Sánchez gestionando la quinta ola, si no ha gestionado la primera. Hace un año dijo que habíamos vencido al virus y, ahora, en esta quinta ola, ni se le espera", ha agregado.

En este sentido, ha reafirmado que al PP le quedan dos años de "intenso" trabajo para tener unos cimientos "sólidos" y con ello demostrar a la gente que les vota "los símbolos, principios y valores que sostienen al partido".

García Egea ha defendido que el presidente del PP de España, Pablo Casado, ha logrado construir un proyecto "moderado" que "representa a todos" y ha añadido que "solo hay un líder en el centro derecha capaz de derrotar a Sánchez que es Casado".

Además, ha reiterado que "Sánchez tiene la cuenta atrás activada" para asegurar que el PP está preparado, no va a defraudar. "No tengáis dudas -que tampoco tienen ahora en La Moncloa- de que se ganarán las próximas elecciones", ha apostillado.

Situación, que ha avanzado, ha obligado "al PSOE a echarse a los extremos" y que han ejemplificado con las mociones de censura en Madrid, Murcia o Castilla y León con el objetivo de hacer tambalear los gobiernos que funcionan, sin pensar en los ciudadanos".

UN PP FUERTE EN CASTILLA Y LEÓN

El secretario general de los 'populares' ha agradecido "el esfuerzo y la labor realizada" por su homólogo en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, "para hacer un PP fuerte en Castilla y León".

"La preocupación está en el PSOE en la casa del secretario general del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, porque León tendrá gobiernos del PP y será el gran motor de la Junta y llevará a Casado a La Moncloa", ha incidido.

En esta línea ha apostado por la gran oportunidad que supone para impulsar el partido a nivel provincial en León y reconquistar la Diputación de León y los grandes Ayuntamientos.

Por ello, se ha dirigido al nuevo presidente provincial, Javier Santiago Vélez, "para que cumpla las promesas y no haga como Sánchez que las incumple" y ha incidido que "es importante que cuente con todos".

Asimismo, le ha pedido "respetar la unidad y trabajar por ella" y ha destacado que "seguro con generosidad e inteligencia se conseguirá, un PP imbatible".

Del mismo modo, ha pedido que se siga trabajando porque los leoneses "tengan voz" en la mesa del Gobierno a través del PP" y le ha recordado al ministro de Consumo, Alberto Garzón, que Castilla y León "tienen 70.000 empleados en las 36.000 explotaciones ganaderas como para jugar con ellas".

Por último, ha señalado que las encuestas "dibujan una tendencia en la que el PP de Castilla y León es un proyecto firme que avanza con el respaldo de todos y producirán que Casado reciba muy pronto a Mañueco en La Moncloa".