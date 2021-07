María Patiño estalla de nuevo contra Laura Fa en 'Sálvame': "¡No soy una mujer que defienda a los maltratadores!"

María Patiño y Laura Fa protagonizaron una monumental bronca el pasado miércoles en Sálvame que continuó dando que hablar un día después. Y es que las colaboradoras no coinciden en algunos aspectos acerca de la situación personal que atraviesa Rocío Carrasco, quien ahora es su nueva compañera.

Tras su encontronazo, Fa intervino este jueves en el programa explicando que estaba triste, un sentimiento que compartía con la presentadora de Socialité, que aprovechó la oportunidad para defenderse de nuevo.

"Creo que ella ayer se equivocó muchísimo conmigo intentando dar a entender que quiero que las víctimas de violencia de género estén en silencio", explicó Patiño. Y zanjó: "¡No soy una mujer que defienda a los maltratadores, no lo soy!".

Nuevo enfrentamiento entre Laura Fa y María Patiño https://t.co/wlynzvm8C9 — Sálvame Oficial (@salvameoficial) July 15, 2021

Además, el programa emitió las imágenes de lo que sucedió durante la publicidad, cuando Fa ya se había marchado del plató. "Hay vídeos que son del corazón y otros que no", se quejaba Patiño ante Lydia Lozano. "¿Pero qué me estás contando, tía? Me estás poniendo a los pies de los caballos", expresó.

Por su parte, el director del programa, David Valldeperas, intentó tranquilizar a Fa junto a Gema López y Kiko Hernández diciéndole que si era capaz de escribir críticas sobre sus compañeros tenía que estar preparada para cuando ejercieran su derecho a réplica.