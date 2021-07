Oleada de apoyo a Laura Fa tras su duro enfrentamiento con María Patiño en 'Sálvame': "No te pongas tan violenta"

Laura Fa y María Patiño han protagonizado una tensa bronca en Sálvame cuando hablaban sobre Rocío Carrasco, quien este miércoles se ha estrenado en el programa conduciendo la sección Hablé con ella. La magnitud de la bronca ha aumentado por momentos, provocando que la periodista catalana se haya convertido en trending topic en Twitter, donde ha recibido una oleada de apoyo.

La tensión entre ambas tertulianas era evidente desde el inicio del programa, cuando les ha tocado sentarse juntas. Y es que Patiño estaba muy disgustada con su compañera por cómo habló de ella en una columna para Lecturas, que contenía declaraciones como "ayer, viendo Sálvame, María Patiño y Kiko Matamoros me pusieron los nervios de punta".

Fa se refería a la actitud que Patiño y Matamoros habían tomado en el conflicto de Rocío Carrasco con su exmarido, Antonio David Flores, y otros miembros de su familia. "Me parece un artículo tramposo. Si hablamos de violencia de género, estoy del lado de Rocío [...]. Que a mí me lleves la contraria me da igual, pero que te pongas como mujer por encima de mí... A mí, lecciones, ninguna", le ha espetado Patiño. Y ha añadido: “No eres ni más mujer ni más libre que yo”.

La de Badalona ha tratado de defenderse haciéndole entender cuál es su postura pero, sin embargo, el conflicto ha ido a más. Fa ha asegurado que la comunicadora es "totalmente injusta" con ella y que lo que lo que quiere es "gente por debajo". "Conmigo no te pongas así de violenta. María, no te pongas así de violenta conmigo", le ha pedido, a lo que Patiño ha contestado: "No vayas de víctima, no te pega".

Ha sido entonces cuando Fa se ha derrumbado y ha decidido abandonar el plató. Asimismo, ha continuado hablando del conflicto junto a Jorge Javier Vázquez, que le ha preguntado si piensa que sus compañeros la tratan como una trabajadora "de segunda". "Sí, creo que en Sálvame soy una secundaria, pero no tengo problema en ello, cada uno tiene su papel y me parece bien. En las películas hay papeles protagonistas, secundarios y de relleno, yo no tengo ningún problema en ello", ha respondido.

"Creo que en 'Sálvame' soy una secundaria, pero no tengo problema, cada uno tiene su papel y me parece bien"

"Me molesta que sean tan injustas Lydia Lozano y María Patiño, pero me duele más por parte de María porque se lo toma como algo personal y no me parece que lo sea. No tengo nada contra ella, hablo de su trabajo en algo tan importante como ha sido el caso de Rocío Carrasco. Los que estábamos de su lado hemos estado más solos, aunque no lo parezca", ha añadido antes de su vuelta al plató, cuando se ha mostrado más calmada. No obstante, ha seguido afeando la actitud de su compañera por no querer escucharla.

el subidón que ha pegado laura fa en sálvame... antes en cualquier enfrentamiento se venía abajo y en los temas apenas opinaba, ahora no se deja pisotear y se moja como muy pocos — peri (@T5Comento) July 14, 2021

"Es una mentirosa. Si hay alguien que ha apoyado a Laura desde que ha llegado a este programa he sido yo. Si no se me da reconocimiento, lo digo yo. A mí que me lleven la contraria va en mi sueldo. Que argumenten en mi contra, va en mi sueldo. Siento muchísimo no haber tenido la formación necesaria para ver desde el principio lo que Rocío denunciaba. Lo siento. He puesto todo de mi parte y lo he reconocido, pero no entiendo esto", se ha quejado, muy enfadada, Patiño. "Parece que te debo pleitesía por ello. ¿Cuánto hace que no me apoyas?", le ha preguntado Fa.

Las dos periodistas se han mantenido en sus posturas sin dar su brazo a torcer, aunque el público de Sálvame se ha volcado en apoyar a Fa tras su disgusto. "Maravillosa Laura Fa poniendo a María Patiño en su sitio", "bravo por Laura Fa" o "ha hundido a María Patiño" son algunos de los mensajes que se leen en Twitter.

Laura Fa ha sido de las mejores colaboradoras porque ha sabido tratar el tema con mucha seriedad y profesionalidad, de las pocas que ha estado a la altura defendiendo a capa y espada a una víctima de VDG.



Mis respetos para @Laura__Fa ❤#HableConElla #yoveosálvame — CANARION 🇮🇨🌙🕊 (@ElCanarionaso_) July 14, 2021