Rocío Carrasco se convirtió la pasada semana en colaboradora de Sálvame y acudió a plató para anunciar su sección, Hable con ella, en la que hará de una 'defensora de la audiencia' muy particular que también dará voz a los espectadores famosos que quieran ser escuchados. Este miércoles, la hija de la Jurado ha estrenado su sección, marcada por críticas a algunas de sus colaboradoras.

El teléfono que el equipo habilitó recibió más de 5.000 mensajes, pero antes de escuchar algunos de ellos, los tertulianos repasaron con ella algunas reacciones a su fichaje.

Entre ellas, estaba la opinión de Rosa Benito, que explicó en Ya es mediodía que se alegraba por su sobrina pero criticaba a Sálvame por haber machacado a su hija, Chayo Mohedano, provocando, según ella, un perjuicio profesional.

El zasca de Rocío Carrasco a Rosa Benito: “Que se espere a otoño” JAJAJAJAJ #HableConElla #yoveosálvame pic.twitter.com/IpbaNAgthA — GOSSIP Boy 💫✈️ (@JuanjoElCotilla) July 14, 2021

"Rosario es artista, Rosario canta bien, mucho mejor que muchas artistas", ha defendido Rocío Carrasco en ese contexto. "Pero ha contado con muchos handicaps".

También ha escuchado la opinión temerosa de Terelu, que decía que le daba miedo verla en Sálvame. Rocío Carrasco ha considerado que sus palabras son, simplemente, debidas a "la protección de alguien a quien quieres".

Las llamadas sobre Anabel Pantoja y María Patiño

Anabel Pantoja protagoniza la nueva sección de Rocío Carrasco #HableConElla al recibir numerosas críticas y elogios, a partes iguales



Lo que está claro es que @AnabelPantoja00 es un pilar básico del programa #yoveosalvame pic.twitter.com/qhaUICxqCL — GOSSIP Boy 💫✈️ (@JuanjoElCotilla) July 14, 2021

Después, la ex de Antonio David ha pasado a mostrar algunas llamadas de la audiencia y, aunque ha habido "muchas llamadas" por ella, por el tema de su serie documental, "Anabel es la que más llamadas ha recibido".

Sobre la sobrina de Isabel Pantoja, han dicho que es "déspota", o que "mira por encima del hombro", pero otros la han defendido y ha dicho que "no es vaga" y "siempre ha defendido a su familia", por lo que su primo Kiko Rivera ha sido "muy injusto con ella".

Pero con los mensajes a María Patiño han llegado las críticas más graves que han hecho saltar a Rocío Carrasco. La mayoría de mensajes la tachaban de "egocéntrica", "pesada" y criticaban su forma de hablar, sus "fallos garrafales" y su "mala vocalización": "Me parece extraño que, siendo periodista, cometa tantos errores gramaticales".

Me encanta la tranquilidad con la que Rocío Carrasco contesta a María Patiño #HableConElla #yoveosalvame pic.twitter.com/Rb2UHUGTAM — GOSSIP Boy 💫✈️ (@JuanjoElCotilla) July 14, 2021

Sin embargo, ha habido una llamada que ha hecho hincapié en su físico, poniendo en duda la edad que dice que tiene, y eso ha hecho que la nueva 'defensora de la audiencia' contestara.

"Creo que las llamadas se tienen que hacer con respeto. No podemos juzgar a una mujer ni por su edad ni por su físico. Eso va en contra de todas nosotras y, si no lo dijera, no estaría defendiendo a toda la audiencia", ha defendido Rocío Carrasco.

Entonces, la periodista ha intervenido para decir que hace poco compartió en su Instagram la crítica de una mujer que le dijo por redes que solo sabía enseñar su cuerpo. "Decidí compartirlo para que viera la gente que eso existe".

"Rosa Villacastín me dijo hace años que las periodistas serias no enseñaban el escote", ha recordado. "Siempre he vestido como me ha dado la gana, tengo la edad que tengo y, en la medida que puedo, me cuido y hago lo que me da la gana con mi cuerpo".