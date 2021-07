Carolina Ferre capitanejarà 'Atrapa'm si pots' els caps de setmana a partir de setembre

Carolina Ferre capitanejarà els caps de setmana el concurs 'Atrapa'm si pots' a partir de setembre. La presentadora de Cocentaina ja ha iniciat la gravació dels primers capítols de la temporada postvacacional que arribaran amb una imatge renovada i "prometen humor i sorpreses tant per als concursants com per a l'audiència", ha assegurat la radiotelevisió valenciana en un comunicat.