Las condiciones especiales que los colaboradores de 'Sálvame' tienen en sus contratos: vetos, comida o vacaciones

Este jueves, los colaboradores de Sálvame estuvieron hablando sobre las supuestas condiciones que habría puesto Rocío Flores para ser colaboradora de Supervivientes, entre las cuales siempre se ha comentado que destacaba la presencia de su representante en plató, algo con lo que no contaban el resto de colaboradores del reality.

En ese momento, y con los sonados vetos de la hija de Rocío Carrasco, Kiko Hernández se animó a pedir a sus compañeros que fueran valientes y dijeran ellos cuáles eran las condiciones especiales que tenían en sus contratos.

"Yo sé que Lydia Lozano, y esto salió en un polígrafo, puso como condición que el señor Coto Matamoros nunca pisara un plató en el que estuviera ella", confesó Hernández. Aun así, luego aclaró que sí coincidieron en un Deluxe, por lo que su veto se refería al programa A tu lado.

"Sé una condición que Canales Rivera ha puesto: su familia, que no forma parte de esto", contó María Patiño, refiriéndose a que el torero pidió que no se hablara públicamente ni de sus hijos menores ni de otros miembros de su familia más cercana.

"Con alguien que fue a GH, yo dije que me parecería muy bien que viniera a trabajar aquí, pero que yo ese día me quitaran", reveló Belén Esteban refiriéndose a Ángela Portero, con quien tuvo un litigio. "Esta señora en el juicio mintió y dijo que yo la había vetado en toda la cadena. Ella ganó el juicio, pero claramente está que trabajaba en Viva la vida y ahora en Ya es mediodía".

Además, la de San Blas, añadió que otra de sus peticiones era tener su mes de vacaciones en agosto para poder estar con su familia.

"En mi contrato no tengo ninguna imposición", comentó Chelo García-Cortés, pero el director, David Valldeperas, intervino para desmentirlo. "No sé si está reflejado en tu contrato, porque tiene muchas páginas. Pero hay algo que tú verbalmente siempre nos has pedido que es un tema que quieres que jamás esté encima de la mesa". Después de acordarse, la periodista lo contó: "Fue pedir, por favor, protección para una persona, que no es Marta".

Paz Padilla, por su parte, dijo que ella no tenía ninguna exigencia: "¿Yo qué voy a tener? En mi vida, pero ni aquí, ni en La que se avecina, ni en ningún lado. Porque yo soy así. Y nunca he dicho 'No quiero trabajar con este'. Nunca lo he pedido y nunca lo pediré, y nunca he hablado mal de un compañero".

Anabel Pantoja solo dijo que ella pedía agua fría y chocolatinas, mientras que otros allí presentes como Antonio Montero aseguraron que nunca habían pedido nada.