Kiko Hernández manda un claro mensaje a Rocío Flores en 'Sálvame': "Si quieres decirme algo, dímelo a mí, no amenaces"

Kiko Hernández se ha pronunciado este jueves sobre unas palabras que hizo Rocío Flores en el plató de Supervivientes y que, aunque pasaron desapercibidas para el resto, él se percató de ellas. La influencer dijo que el tertuliano, quien declara estar del lado de Rocío Carrasco, era "el menos indicado para hablar".

"Si me tienes que decir algo, me lo dices al teléfono. Yo aquí hago mi trabajo, hoy opino una cosa, mañana puedo cambiar de opinión, en este caso no estoy de acuerdo contigo ni con lo que ha hecho tu padre, porque me he creído a tu madre", ha avanzado el colaborador.

De esta forma, ha querido hacerle una advertencia: "Tú a mí no me amenaces, y no me digas que soy el menos indicado para hablar. Tú tira, di, habla de lo que te dé la gana, que luego voy yo, ¿vale? A por ti, a por tu padre o a por quien sea".

"Luego a ver si tienes las santas narices de sentarte conmigo en un plató de televisión. Que es muy fácil ir por los platós vetando, a Belén Rodríguez, a este que me cae mal...", ha expresado Hernández, visiblemente serio.

"De mí puedes decir lo que te dé la gana, como yo puedo decir de ti lo que me dé la gana, y de tu padre más", ha zanjado.