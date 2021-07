PP defenderá "una ambiciosa" propuesta de desarrollo turístico de Castilla-La Mancha en el próximo Debate de la Región

Así lo ha indicado, en declaraciones a los medios de comunicación en el Parque Nacional de Cabañeros, donde ha incidido en que "sin dinero para nuestros pueblos es muy complicado luchar contra la despoblación" y que "con anuncios que no se cumplen es absolutamente imposible", según ha informado el PP en nota de prensa.

Núñez ha recordado su propuesta de implantar un Plan de Natalidad en la Comunidad Autónoma, que supondría ayudas de 20.300 euros por hijo para mujeres que vivan en municipios en riesgo de despoblación entre el quinto mes de embarazo y hasta que el hijo cumpla dos años y de 14.500 euros para mujeres que vivan en el resto de municipios de la región. Una medida que supondría 700 euros al mes en el primer caso y 500 euros al mes en el segundo.

El líder del PP ha indicado que esta es una buena forma de ayudar a la lucha contra la despoblación, por lo que "estamos dispuestos a negociar la propuesta", elevando la edad de acceso a la misma, para que Page se comprometa a fomentar la natalidad.

Núñez ha afirmado que los gobiernos socialistas de Page y de Sánchez deben "hablar menos y poner más dinero", ya que la lucha contra la despoblación "no va de discursos, va de recursos" y "no va de anuncios, va a de una apuesta real con presupuesto". "Page nos tiene demasiado acostumbrados a anuncios y prometer, pero luego no hay recursos", ha dicho.

El presidente regional del PP ha asegurado que el potencial turístico de Castilla-La Mancha "es inmenso" y "fundamental para el desarrollo socioeconómico de nuestros pueblos y para asentar población en los mismos".

Por ello, ha señalado que el turismo rural, el ecoturismo y el turismo medioambiental deben contar con ayudas económicas suficientes para poder mejorar su mantenimiento, su promoción y su capacidad de captar turistas para Castilla-La Mancha.

PAC

De otro lado, ha indicado que cuando hablamos de despoblación "no podemos olvidar" uno de los recursos más importantes de la Comunidad Autónoma como es la agricultura y la ganadería, que son un "pilar fundamental". Por ello, ha pedido que el Gobierno de Page se implique en que la PAC llegue a este sector "y que no haya un solo euro de recorte".

"Es vital la defensa a ultranza de la ganadería de Castilla-La Mancha frente a los ataques del Gobierno de Sánchez", ha destacado, ya que es importante que los gobiernos socialistas trabajen por una justa cadena de precios y por la implantación de nuevas industrias agroalimentarias en la región, así como por que el agua sirva para desarrollar la Comunidad Autónoma y que el pacto Regional por el Agua se cumpla, se desarrolle y se implemente. Así, Núñez ha avanzado que en el próximo Debate sobre el Estado de la Región, los 'populares' llevarán resoluciones en este sentido.