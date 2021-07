Duran i Lleida "no veu eixida" a la situació a Catalunya en el curt termini perquè hi ha "certa incapacitat" política

Així s'ha pronunciat Duran i Lleida aquest dimecres a València, on ha oferit una conferència a l'Assemblea de l'Associació Valenciana d'Empresaris (AVE), on ha considerat que "si hi haguera només un interlocutor independentista", el diàleg seria més fàcil, però amb "dos que es miren de reüll", ho "posa molt difícil".

En aquest sentit, ha assenyalat que "no hi haurà acord si no hi ha cessió per les dos parts". No obstant açò, veu "moltes pedres molt grans que sortejar" i creu que es tardarà "moltíssim temps" a aconseguir acord".

Durant la seua intervenció, Duran i Lleida ha fet referència a les tres transicions que viu el món en aquest moment: la digital, l'ecològica i la de l'Atlàntic al Pacífic, de la qual Europa "quedarà al marge". Per açò, ha defès que com menys temps es perda en "problemes domèstics", més es podrà treballar en aquest context global.

Aquesta transició "comporta incertesa i genera pors", que creen el "caldo de cultiu" per als populismes, que són "una xacra a tindre en compte i a combatre".

En el plànol internacional, ha indicat que Espanya ha de "recuperar el pes perdut" en política exterior, tant a la Unió Europea com a Amèrica Llatina i el Mediterrani.

REPTES PER A ESPANYA

Quant a la situació d'Espanya, ha identificat diversos "reptes importantíssims", entre els quals es troben "guanyar la batalla al virus", fer un bon ús dels fons de recuperació, per al que la col·laboració públic-privada és "fonamental". De fet, ha recordat que aquests fons "no sempre s'han gastat bé".

També ha considerat que a Espanya hi ha "anomalies que corregir" en la democràcia espanyola. No obstant açò, ha considerat que ara no és el moment i ha demanat als polítics que "ni se'ls ocórrega plantejar un canvi constitucional".

"No són capaços de posar-se d'acord per a canvis menors, com van a fer-ho per a un canvi constitucional", ha agregat. En aquesta línia, ha considerat que també hauria de millorar-se la llei electoral, encara que ha insistit que no veu "capacitat per a canvis".

El problema territorial és un altre dels reptes que afronta Espanya, segons Duran i Lleida, el general i el català en particular. En aquest sentit, s'ha alineat amb el president Ximo Puig en el seu discurs sobre fiscalitat, i ha demanat que Catalunya i la Comunitat Valenciana tinguen un finançament just per a partir de "les mateixes condicions per a política fiscal".