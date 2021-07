Las citas para la vacunación de los jóvenes de 12 a 17 años se abrirán la semana próxima

Pérez ha resaltado el "esfuerzo" que se ha hecho en Atención Primaria, en los centros de salud y sus profesionales para ir adelantando los grupos de edad en la vacunación contra la COVID-19, que en Aragón supone un adelanto de 15 días en la vacunación oficial.

La consejera ha manifestado que el número de contagios en Aragón, 944 en Aragón, "no es un buen dato", y ha añadido que "confiamos en que pudiera acabarse a lo largo de esta semana, pero el dato es preocupante y, por tanto, llama a la prudencia, a la responsabilidad individual".

Ha referido que "la situación de hospitalización no es como en las olas anteriores, aquí la vacunación marca la gran diferencia, pero cuanto más crece el número de contagios más posibilidades hay de que se incorporen más grupos de edad".

Por ello, Mayte Pérez ha considerado que es necesario apelar nuevamente a la responsabilidad y a la prudencia. "La juventud y la vacunación no son antídotos totales, y, por tanto, que seas joven y que estés vacunado no quiere decir que no puedas contagiarte".

"Tenemos a la atención primaria estresada con los rastreos, con las PCR, con la vacunación. Por ello, un mínimo esfuerzo más a la sociedad que es absolutamente justificado".

A mediados de enero con datos similares a los de hoy, la incidencia que tenía Aragón de hospitalización era de 554 pacientes y ahora hau 110, es decir, "cinco veces menos", ha apuntado.

Pérez ha recalcado que "la vacunación está siendo absolutamente vital". Esta semana están abiertas las agendas para la población mayor de 18 años o aquellos que vayan a cumplir esta edad en el presente año. "El 50 por ciento de la población aragonesa está vacunada totalmente".

En el día de ayer se abrieron las citas para los aragoneses de entre 26 y 29 años y ya se han citado para la vacunación el 40 por ciento de ellos.

La consejera ha señalado que en "las próximas horas, el Departamento de Sanidad anunciará que se abre la posibilidad de adelantar la segunda dosis de AstraZeneca a las ocho semanas para los ciudadanos que le tocaba esta segunda dosis a finales de julio o agosto".

"Previsiblemente, la semana que viene, previa la aprobación en la comisión de vacunación se abrirá la posibilidad de citar a los menores de 18 años".

DIÁLOGO PERMANENTE CON LA HOSTELERÍA

Mayte Pérez ha asegurado que "no se ha dejado de tener un diálogo permanente y constante desde el Departamento de Sanidad con el sector de la hostelería. Somos conscientes del impacto que tienen las medidas, pero también somos conscientes de que son necesarias para frenar el ascenso de los contagios".

El Gobierno de Aragón alegó a las medidas cautelarísimas adoptadas por el TSJA en un auto del pasado 12 de julio, a solicitud de asociaciones del sector, y "el TSJA ha admitido ahora las tesis porque perjudicaban a los demandantes".