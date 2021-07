El 77% de los 219 ingresados en las UCI catalanas no están vacunados

La media de edad de los 219 ingresados en las UCI catalanas por Covid sigue bajando en la comunidad. El 77,6% de estos enfermos críticos además no cuentan con vacuna contra la enfermedad, bien porque su franja de edad no había sido convocada en el momento del contagio o bien porque no han querido inocularse, ha indicado este miércoles la secretaria de Salut Pública, Carmen Cabezas. La Junta de Andalucía afirmaba el pasado martes que el 72% de los ingresados en las UCI andaluzas son "negacionistas" con la vacuna.

Entre este colectivo de críticos, un 7,8% había recibido ya la pauta completa y un 14,6% una dosis. Una decena de casos tienen entre menos de 30 años de edad (8 entre 20 y 29 años, uno entre 10 y 19 años y uno menos de 10 años).

Cabe recordar que Cataluña abrió la vacunación a la franja de edad de 16 a 29 años hace tan solo dos semanas. Las defunciones por coronavirus siguen en un porcentaje "muy pequeño" entre los vacunados, ya sean menores o mayores de 50 años de edad, ha destacado Cabezas.

Entre los hospitalizados en planta por Covid, un 71% de los 1.185 pacientes no se habían vacunado en el momento del ingreso, un 13% cuentan con al menos una dosis y un 16% con la pauta completa de vacunación.

La variante alfa (la procedente de Reino Unido) supone en estos momentos en Cataluña solo un 10% de los casos positivos, por lo que está siendo claramente sustituida por la cepa delta procedente de la India (84,2%) y el resto de variantes (que representan el 90% restantes de positivos).

"La variante delta es mucho más transmisible y hay que aplicar todas las medidas de precaución aunque se esté vacunado. La protección total solo la conseguiremos con todas las capas de precaución: distancia, higiene de manos, uso de la mascarilla, aislamiento y cuarentenas y ventilación", ha destacado la doctora Cabezas.

La segunda dosis de AstraZeneca se avanza a cuatro semanas

La secretaria de Salut Pública ha indicado que, a partir del viernes que viene, Salut administrará la segunda dosis de AstraZeneca con un margen de cuatro semanas en lugar de las ocho actuales. Las citas que ya se hayan comunicado para esta semana o la que viene no se modificarán pero sí las siguientes.