El PP de Ourense respeta la decisión judicial sobre los fondos de DO y señala que no se trata de "una sentencia firme"

En concreto, en la mañana de este martes, el Juzgado de Instrucción número 3 de Ourense ha rectificado y ha dejado sin efecto el sobreseimiento de la causa sobre las presuntas irregularidades en la gestión de los fondos de Democracia Ourensana.

Tras la denuncia de los críticos de DO sobre estas presuntas irregularidades, en septiembre el Partido Popular abandonó el gobierno a la espera de que el alcalde diese explicaciones y de la resolución judicial. Además, si bien en enero de este mismo año la jueza decretó el sobreseíminento provisional y el archivo de la causa por supuesta prevaricación, el PP tardó hasta este verano en regresar al gobierno.

Ahora, con la resolución del auto judicial en la que se concluye que puede existir la presunta malversación de fondos, la reacción de la portavoz municipal del PP, Flora Moure, ha sido manifestar su "máximo respeto a las resoluciones judiciales. "Como hemos hecho y haremos siempre", ha dicho para apuntar que, "en este caso, cabe destacar que no estamos ante una sentencia firme".

VILLARINO PIDE AL PP QUE PERMITA LA MOCIÓN DE CENSURA

Por su parte, el portavoz municipal del PSOE, Rafael Rodríguez Villarino, ha asegurado que, a la vista de la resolución, el Partido Popular "debería abandonar inmediatamente el gobierno de coalición". "Fueron los mismos motivos, sin tanta base jurídica, los que lo llevaron a abandonarlo en el pasado" por lo que "ahora no pueden ser cómplices de Gonzalo Pérez Jácome", ha sentenciado.

Asimismo, Villarino ha vuelto a abrir la puerta a la moción de censura al asegurar que "es el momento de que el PP le ahorre el bochorno a la ciudad firmándola y permitiendo que Ourense tenga ungobierno digno y propio de la ciudad".

Posición similar ha trasladado el grupo municipal nacionalista. El portavoz, Luis Seara, ha señalado que es necesario que el PP clarifique si sigue manteniendo que hay que devolverle la honorabilidad a Jácome" o si "asumen la responsabilidad y le exigen su dimisión tal y comose votó en el pleno" del pasado septiembre.

Para Seara, los populares tienen que "dejar de jugar con Ourense y con su futuro" y "dejar de reírse de los vecinos". Así, ha pedido que "reconozcan sus errores" y pidan disculpas "por todo el daño causado a lo largo de estos años" acusándolos de tener como fin "mantener a Baltar al frente de la Diputación".

"Jácome no puede permanecer ni un minuto más al frente de la alcaldía, le pedimos al PP que deje de prestarle su apoyo y que se eche a un lado para permitir la formación de un gobierno alternativo", ha censurado Seara.

"UN CALVARIO MUY DOLOROSO"

Por su parte, el exintegrante de Democracia Ourensana, Miguel Caride, ha asegurado que los díscolos de DO "no están ni más ni menos contentos". "Lo que hicimos fue poner ante Fiscalía una serie de hechos, al principio no encontraron indicios y ahora sí. Hubo declaraciones, hubo pruebas documentales, hubo testigos y hay quecontinuar con la investigación porque solamente son indicios en la actualidad", ha expuesto.

Tras ello, ha trasladado el ·máximo respeto por la presunción deinocencia y por la administración de la justicia". Como ex mano derecha de Gonzalo Pérez Jácome, ha querido hablar desde un plano personal y ha manifestado que "no es una alegría porque se trata de un calvario muydoloroso".

"Antes de todo esto, en el pasado, fuimos muy amigos", ha señalado para sostener que la denuncia no se produjo por "odio hacia nadie" sino por que "de no haberlo" hubiesen sido "cómplices".

EL ALCALDE CONFÍA EN EL ARCHIVO

Por su parte, a través de un mensaje publicado a través de su perfil en la red social Twitter, el alcalde ha asegurado que estimar el recurso significa que "se seguirá indicando judicialmente" pero ha sostenido que él "sigue esperando que se termine archivando al no haber base".

Asimismo, en otro mensaje publicado en 'Facebook', ha afirmado que "no le dio mucha importancia" a la primera denuncia, ni al posterior archivo y ha señalado que ahora "tampoco se la da".

Así, ha dicho que, "al margen de las alegrías provisionales que le causen a algunos ilusos", el asunto "no tiene nada que ver con la gestión en la alcaldía" y ha subrayado que no tiene "ningún inconveniente" en que se revise lo que proceda. De este modo, asegura que prestará su total colaboración para "que no quede sombra de duda".

"Es irónico que tras haber aportado yo ingentes recursos de mi patrimonio personal hacía DO, alguien se plantee si realmente fue al revés. Todo se basa en testimonios vagos de quienes fueron expulsados del entorno de DO y solo guardan rencor y frustración", ha criticado el alcalde.

"Lo único que me quita el sueño es la lucha diaria por sacar adelante la ciudad desde la alcaldía", ha finalizado el regidor municipal.