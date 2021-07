El veto del PP y la abstención de Vox frenarán la investigación de las muertes en residencias que pedía la izquierda

La Asamblea de Madrid no volverá a tener una comisión de investigación que esclarezca lo sucedido en las residencias de ancianos de la región durante la primera ola de la pandemia de Covid-19, cuando se produjo la muerte de casi 5.000 personas mayores que vivían en estos establecimientos. Los tres grupos parlamentarios de izquierda (Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos) habían solicitado que se creara la comisión aludiendo a que la pasada legislatura se conformó una que no pudo concluir su trabajo por la convocatoria adelantada de elecciones.

Sin embargo, el 'no' del PP y la abstención de Vox, que hace semanas en un primer momento llegó a anunciar que la apoyarían, previsiblemente bloquearán la iniciativa, que se votará en el pleno de este jueves. Así se ha avanzado desde ambos grupos tras la Junta de Portavoces que han celebrado este martes en la Asamblea. El portavoz de los populares, Alfonso Serrano, ha tenido que justificar por qué en la XI Legislatura sí que apoyaron una comisión con idéntico fin y ahora no. Al respecto, Serrano ha explicado que el año pasado en el PP se entendió que la investigación de lo sucedido iba a ser "un trabajo honesto", pero ahora, ha valorado, consideran que con la iniciativa se busca "usar el dolor de las víctimas y las familias". "No hay datos ni mejores ni peores, todos son un drama", ha insistido el portavoz del PP.

El portavoz popular, además, ha recriminado a los socialistas "que les den lecciones de moralidad o ética" en Madrid cuando en otras comunidades autónomas, sin citar cuáles, no han apoyado comisiones similares. Esta crítica también la ha formulado el portavoz adjunto de Vox, Íñigo Henríquez de Luna, que ha asegurado que su grupo no va a servir "de correa de transmisión de los intentos revanchistas de la izquierda" y por eso se abstendrá.

▶️ Antes de exigir moral y ética, la izquierda debe explicar el motivo por el cual las mismas comisiones que pretenden impulsar en Madrid, las vetan en regiones donde gobiernan.



🗣️ @SerranoAlfonso

En todo caso, Henríquez de Luna sí que ha considerado que la atención en las residencias madrileñas se puede mejorar, y para conseguirlo ha indicado que su grupo presentará a lo largo de la presente legislatura "muchas iniciativas" en este sentido.

La postura en contra del PP y la abstención de Vox suman mayoría parlamentaria que hará decaer la iniciativa de la izquierda. No obstante, Más Madrid, PSOE y Podemos seguirán reclamando que se investigue qué sucedió en la primera ola en las residencias porque la elevada mortalidad de los mayores que se registró hechos "gravísimos" y las víctimas y familiares merecen una "reparación".

La portavoz de Más Madrid y jefa de la oposición en la Asamblea regional, Mónica García, ha asegurado que su grupo parlamentario seguirá registrando iniciativas en la Cámara para esclarecer los hechos y dar respuesta a las familias. Por su parte, la portavoz socialista, Hana Jalloul, ha opinado que no hay "lógica" posible en la que justificar una negativa a una comisión que ya se puso en marcha la pasada legislatura.

En términos similares se ha posicionado Alejandra Jacinto, portavoz adjunta de Unidas Podemos al opinar que "la estrategia (del PP) no debe ser en ningún caso la de esconder la realidad" de lo sucedido con los mayores madrileños que murieron en las residencias durante la primera ola de la pandemia.