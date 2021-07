El largo litigio por la tutela de Britney Spears ha llegado a un nuevo término después de que la artista se pronunciara públicamente y revelara el infierno por el que está pasando.

Desde entonces, muchos son los artistas que se han pronunciado públicamente para mostrar su apoyo, desde su ex, Justin Timberlake, a compañeras de profesión como Miley Cyrus, Katy Perry, Mariah Carey o Christina Aguilera, quienes han abierto un fondo para poder liberarla.

A esta defensa se ha sumado ahora Kim Kardashian, quien no solo mostró su apoyo en redes sociales, sino que también le ofreció su ayuda como abogada, ya que la televisiva está estudiando Derecho.

Kim y Britney se conocieron a través de Paris Hilton -quien también ha participado en ese fondo que se ha abierto-, y han mantenido recientemente una conversación, según una fuente allegada a Kardashian: "Se acercó a Britney tan pronto como leyó su declaración. Kim sabe que está pasando por un infierno y que su situación es como una sentencia de cárcel".

"Le hizo saber que haría todo lo posible para ayudarla a ganar la batalla. Tener un nombre tan destacado en el equipo legal le daría aún más publicidad al caso de Britney", aseguró esta fuente al medio británico Closer. "Britney dio luz verde para permitir que Kim ayude en todo lo que pueda y le pidió que le enviara un correo electrónico a su abogado, Samuel Ingham. Ella realmente aprecia su apoyo".

"Ella cree que realmente puede ayudar a Britney a ganar la batalla para salir de la tutela", explicó. "Ser libre de su familia y poder tomar sus propias decisiones será su venganza".

Esta no sería la única vez que Kim Kardashian habría mostrado públicamente su apoyo a la 'Princesa del pop', pues ya con el estreno en febrero del documental Framing Britney Spears, del periódico The New York Times, la televisiva criticó el recorrido de este caso y el sufrimiento de la artista: "Nadie merece ser tratado con tanta crueldad o juicio como entretenimiento".