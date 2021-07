Britney Spears pone sus ojos en uno de los abogados de las estrellas mientras su padre le "roba" dos millones

No hay día que no haya novedades en el caso de Britney Spears. No solo por el apoyo cada vez más masivo de otras celebrities que saltan a apoyar a la cantante en su lucha judicial por poner fin a la tutela paterna bajo la que vive desde hace 13 años, sino porque ella misma se está moviendo para poder alcanzar su objetivo de ser libre. Lo último: un nuevo abogado... y su progenitor, James Spears, aprovechándose de las cuentas de la artista.

Tal y como ha informado el portal estadounidense TMZ, después de la renuncia de quien ha sido su abogado todo este tiempo, el muy cuestionado Samuel D. Ingham III, que había sido seleccionado por la corte y que muchos otros letrados consideraban inexplicable que no hubiese ayudado más a la autora de éxitos como Toxic o Baby One More Time (sin informarle siquiera de las pautas a seguir para pedir el cese de su padre como tutor), Spears ya se ha puesto en contacto con quien debe continuar su batalla en los juzgados.

Se trata del prestigioso Matthew Rosengart, un abogado que tendrá la difícil misión de convencer a la jueza Brenda J. Penny de que Britney es autosuficiente y capaz de llevar las riendas de su vida en caso de que el próximo fallo, a mediados de este mes, no sea favorable a la cantante. Rosengart está habituado a trabajar bajo la presión de los medios, pues pertenece a un afamado bufete entre cuyos clientes se encuentran, entre otros, el director Steven Spielberg o los actores Sean Penn y Ben Affleck.

Una de las primeras tramas de este juicio mediático con las que tendrá que lidiar Rosengart es, de hecho, los últimos documentos presentados ante un tribunal de Los Ángeles, en California, por Jodi Montgomery, quien ha sido administradora junto a James Spears de la fortuna de Britney (unos 60 millones de dólares, alrededor de 50 millones de euros), de la que la artista apenas recibe 2.000 dólares al mes mientras su padre se reserva un sueldo de 16.000.

El escrito que ha hecho llegar Montgomery a los juzgados a través de su abogada, Lauriann Wright (y a los que han tenido acceso los periodistas del citado medio), muestran el enfado de Jodi con el padre de Britney, llegando a declarar que le parece "irónico" que James "busque que la tutela 'refleje sus deseos' [en referencia a Britney], puesto que no es ningún secreto que la señora Spears ha deseado que su padre desaparezca de su vida durante años".

Montgomery acusa a James de haber gastado "más de dos millones de dólares de su hija" en su propia defensa para salvarguardar su tutela y desmiente las últimas palabras de James Spears, en las que aseguraba que Jodi estaba tomando decisiones sin contar con su aprobación, ya que cualquier gasto de dinero para por él.

"No se pueden realizar gastos sin pasar por el señor Spears. No todos los gastos solicitados han sido aprobados, lo que ha generado algunas de las preocupaciones que planteó la señora Spears el 23 de junio de 2021", añade en los documentos, en referencia al testimonio de Britney delante de la jueza y que puso de nuevo en boca de todos el tema de su tutela y el movimiento #FreeBritney.