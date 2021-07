Olga Moreno niega haber robado las patatas de Alejandro Albalá, pero rompe otra norma de 'Supervivientes'

Este jueves, Telecinco emitió la gala principal de Supervivientes, que fue presentada por Jorge Javier Vázquez. Durante la noche, Lara Sajén fue expulsada definitivamente; y Tom Brusse, Olga Moreno y Alejandro Albalá resultaron nominados.

Sin embargo, lo que vertebró el programa, al igual que en Supervivientes: tierra de nadie, fue la desaparición de comida. Una vez se desveló que Olga le había robado crema de cacao a su gran amiga Melyssa pese a tener su propio bote, algo que había generado un gran distanciamiento entre ambas; también se proyectaron otras imágenes sospechosas de la pareja de Antonio David Flores.

En ellas, se veía cómo, justo antes de dormir, Moreno comenzó a comer patatas de una bolsa de plástico que tenía en su saco. Dichas patatas acompañaban el pollo que ganó Alejandro Albalá en La mesa de las tentaciones a cambio de renunciar a nominar en lo que resta de concurso.

Sin embargo, tras la emisión de esos vídeos el miércoles, este jueves quedaba saber la reacción del resto de los compañeros. Así, y ante caras de estupefacción e incluso alguna risa ahogada de Tom Brusse, la madrastra de Rocío Flores dio sus explicaciones pertinentes.

"No es robo", dijo con contundencia. Según amplió, Moreno se ofreció a guardarle la comida a Albalá después de que este se negara a comer más. Pese a no tratarse de un robo, supone un quebrantamiento de las normas del concurso, pues se supone que las recompensas individuales no se deben compartir, tal y como dijo Lola.

Además, la leonesa, visiblemente molesta, recordó que había escuchado comer a alguien aquella noche, pero que no sabía de qué se trataba. El vídeo tampoco sentó nada bien al resto de compañeros, que aseguraron que les habría encantado comer también ese pollo con patatas. En definitiva, se trató de una de las entregas más complicadas hasta la fecha para la andaluza, que además resultó nominada.