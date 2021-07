Sandra interviene en 'Supervivientes' para responder al padre de Tom, que pidió que su hijo volviera con Melyssa

Este jueves, Telecinco emitió la gala principal de Supervivientes, que fue presentada por Jorge Javier Vázquez. Mientras Candice, la hermana de Tom Brusse, estaba con él en Honduras; el padre del joven acudió a defenderlo desde el plató.

A sus 60 años, William Brusse, que es como se llama, arrasó entre el público, según aseguró el presentador de la gala. En cuanto comenzó el programa, el defensor comentó que estaba muy feliz después de que su hijo y Sandra Pica hubieran terminado su relación amorosa definitivamente.

"Me encanta que lo hayan dejado. No me gustaba Sandra para mi hijo, se fue a Honduras sin decir nada y le dejó con muchas coas en la cabeza, habría sido mejor que le dijera "no" y se acabara. Sandra hizo su vida, mientras él seguía esperando en la isla", reflexionó.

Y es que, al francés le sentó muy mal que Pica acudiera a la isla y no fuera tajante al dejar a su hijo. Aprovechó también para decir que quería que Tom volviera con Melyssa Pinto ya que Pica había rehecho su vida. Tanto es así, que cuando Jorge Javier Vázquez señaló que Pinto tenía novio, el padre le quitó importancia: "Solo llevan dos meses".

La llamada de Sandra Pica

Como si Pinto supiera de esta coversación, aprovechó su momento de nominar para mandarle un mensaje a Sergi, su pareja; y para decir que notaba la ausencia de cariño. Pero mucho antes intervino en el programa, por vía telefónica, Sandra Pica. ¿El motivo? No le sentaron nada bien las declaraciones de su exsuegro.

Notablemente indignada, pidió que William matizara por qué se alegraba de que ya no tuviera una relación amorosa con su hijo cuando, en sus interacciones, su suegro siempre le decía que era "mucho más de lo que merecía Tom" y, además, le había dado su apoyo en muchas ocasiones.

Entonces, William explicó que, lejos de sentir animadversión desde siempre por Sandra, lo que ocurría era que no le había gustado su manera de hacer las cosas. Pero había una tercera persona en discordia: Nela, la madre de Melyssa, que presenció todo.

💥 BOOOOM 💥 La pregunta es obligada:



¿Os gustaría que volviesen Melyssa y Tom?



🔁 Sí, por favor

❤ Nooooooo



🔵 #SVGala14 https://t.co/fR6iCIVkXU pic.twitter.com/4bVkQMFYcz — Telecinco (@telecincoes) July 8, 2021

Esta comentó que no creía que un nuevo intento de su hija y Tom por estar juntos llevara a buen puerto, y contó que Willy, pues así es como le solía llamar, llamaba habitualmente a Melyssa incluso después de que esta ya no estuviera con su hijo. Además, Nela aseguró que Tom cometió un error al dejarse llevar por la tentación, pues siempre había querido mucho a Pinto.