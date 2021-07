"Hay que consumir menos carne. Perjudica a la salud y al planeta". Con estas palabras ha presentado el ministro de Consumo, Alberto Garzón, la campaña Menos carne, más vida. Una iniciativa que, lejos de pasar desapercibida, ha desatado las críticas de los ganaderos y algunos comentarios controvertidos, como el del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ha afirmado que "un chuletón al punto es imbatible". Tampoco se ha callado al respecto Risto Mejide.

Acostumbrado a opinar sobre las polémicas más comentadas de la actualidad, el conductor de Todo es mentira se ha mostrado muy crítico este jueves con el plan de Garzón por no solidarizarse con el sector de la ganadería y la agricultura. "Ya basta, ¿no?", ha avanzado el presentador, muy serio, desde el plató.

"Poneos en el lugar de un ganadero de este país, alguien al que los restaurantes, las cadenas hoteleras y los principales clientes le han tenido que cancelar pedidos de mucho dinero porque no vienen turistas. Poneos en el lugar de ese ganadero que confía en el ministro de Consumo. Y, ¿qué suelta por la boca?", ha añadido.

El rostro de Mediaset no ha negado que el político se haya expresado "con buena intención", pero considera que su campaña, en estos momentos, no es oportuna. "Ojalá todos los países, no solo España, tomen conciencia sobre el impacto medioambiental de nuestros consumos. Pero esto es como si en el naufragio del Titanic hay alguien que se va a la cocina a separar los residuos", ha expresado.

"Claro que es importante reciclar pero en el momento en el que se está hundiendo el Titanic igual no es la mejor idea. En el momento en el que vamos a vivir y estamos viviendo una de las peores crisis del turismo en nuestro país, que salga un ministro a hablar de la paz en el mundo... pues qué queréis que os diga", ha opinado.

Finalmente, el presentador del espacio de Cuatro ha terminado su discurso pidiendo políticas que, en su opinión, y teniendo en cuenta que la pandemia no ha terminado, son más útiles: "Ya basta. Necesitamos ministros que resuelvan los problemas".