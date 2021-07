Rocío Flores saca su parte más crítica con Olga Moreno en 'Supervivientes': "Es indefendible"

Este miércoles, Cuatro y Telecinco emitieron Supervivientes: tierra de nadie, el formato presentado por Carlos Sobera. A él suele acudir como colaboradora Rocío Flores, hijastra de una de las concursantes más polémicas de esta edición del reality: Olga Moreno.

Flores suele defender a capa y espada cada una de las acciones de Moreno, destacando siempre los buenos resultados que consigue en las pruebas de recompensa o de líder en la caótica noria. Sin embargo, en esta ocasión fue más crítica ante un gesto de la pareja de Antonio David Flores.

"Es indefendible", dijo. Y lo hizo tras unas imágenes que ilustraban cómo Moreno se comía, a escondidas y por la noche, varias de las patatas que acompañaban al pollo que ganó Alejandro Albalá en la mesa de las tentaciones. A cambio, el exmarido de Isa Pantoja renunció a nominar en lo que reste de concurso.

"Me parece muy sucio que se lo haga justamente a Albalá, que sabe que no va a poder nominarla nunca", comentó al respecto Sofía Cristo. Ante las críticas de varios colaboradores, no solo sobre ese robo sino respecto a otros que parece haber cometido Moreno, como el de crema de cacao a su amiga Melyssa Pinto, dejando a esta decepcionada y triste; Rocío Flores reculó y optó por quitarle hierro al asunto.

Ella solita hace que se la coja más asco aún a Olga.



Que prepotente es sabiendo lo mal que cae en España por lo que hizo.



Soy yo y se me caería la cara de vergüenza#TierraDeNadie13 pic.twitter.com/dYF6l0P9tD — PedriN (@Pedri_TV) July 7, 2021

"No es para tanto. Otros compañeros lo han hecho con anterioridad y no he visto que se les crucifique de esta manera. Esto no debe enturbiar el concurso de Olga, que ha sido un 10 y es una pedazo de Superviviente y la reina de las norias", dijo, en alusión a la prueba de líder.

La defensa de Marta López

Por su parte, Cristo apuntó que Moreno se había enfrentado a un concurso muy fácil al no haber sido nominada nunca. Entonces intervino Marta López, la gran amiga de Olga Moreno, y destacó la comicidad del gesto de Olga, pues había hecho "cómplice a la audiencia" y era un caso distinto a si hubiera robado directamente a la organización.

-Sofía Cristo: “No se puede ser tan rastrera de ir a tu mejor amiga y robarle” #TierraDeNadie13 pic.twitter.com/h5KbhB9o72 — GOSSIP Boy 💫✈️ (@JuanjoElCotilla) July 7, 2021

Después, añadió que había sido un error sin más, y afeó que Melyssa Pinto criticara a Moreno y se alejara de ella. Sin embargo, Iván González, actual novio de Oriana Marzoli, reiteró que se trataba de un gesto especialmente feo al tratarse Pinto de una de sus mejores amigas en el concurso.