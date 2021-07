Joaquín Prat asegura que Rocío Carrasco y su hija no se reencontrará en los pasillos de Mediaset: "Se va a evitar"

Rocío Carrasco vuelve a la Televisión y lo hace por la puerta grande, este lunes el equipo de Sálvame confirmó que la hija de Rocío Jurado fichaba por el programa. La decisión de la futura colaboradora de Telecinco sorprendió a muchos y es que pocos esperaban que Carrasco se pusiera ante una cámara tras protagonizar la serie documental Rocío, contar la verdad para seguir viva en la que confesó ser víctima de supuestos malos tratos por parte de su exmarido.

Antonio David Flores, excolaborador de Sálvame, ha dejado de trabajar para Mediaset, una decisión tomada por los directivos de la cadena tras la emisión del documental de su exesposa, así evitará que la expareja se encuentren en los pasillos de Telecinco. No obstante, quienes sí siguen trabajando para el grupo mediático italiano es su hija, Rocío Flores, y su mujer, Olga Moreno; por lo que se podría producir un encuentro fortuito con Rocío Carrasco.

La futura tertuliana de Sálvame ya ha dejado claro que no aún no está preparada para tener un encuentro con su hija y que prefiere seguir las indicaciones de los psicólogos antes de plantearse tener una conversación con ella. La colaboradora ha explicado que ver a Rocío Flores supondría dar un paso atrás en su proceso de sanación mental, debido a que el episodio en el que Rocío Carrasco sufrió la violencia de su propia hija aún le sigue trastornando.

Los compañeros de Ro Flores en El programa del verano han analizado cómo sería un posible futuro encuentro entre madre e hija, y la mayoría ha coincidido en que no sería muy oportuno en este momento. El colaborador Pepe del Real ha apuntado este miércoles en directo que por mucho que ambas intenten evitar coincidir por los pasillos de Mediaset, ambas van a compartir instalaciones y que el encuentro puede producirse.

Joaquín Prat ha corregido a su compañero y ha asegurado que el esperado reencuentro no se va a producir, al menos en Telecinco. "Ya te digo yo que el encuentro no se va a producir. Rocío Flores sale de aquí a las una y media de la tarde como muy tarde, su madre antes de las tres no está en los platós. No se va a producir en encuentro y si hubiese una posible coincidencia por tiempo, se va a evitar; no lo voy a evitar yo, lo va a evitar Mediaset, lo van a evitar ellas", ha comentado el presentador.