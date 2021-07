Los 'boomers' no quieren pagar el agujero de las pensiones: "Ya hemos aportado bastante"

Cristina, de 54 años, caminaba este miércoles con su hija veinteañera por la concurrida calle Atocha de Madrid. Cuando ella tenía la edad de su hija, probablemente Atocha estuviera igual de abarrotada en una tarde cualquiera de julio, pero la estampa familiar sería bien distinta y su madre caminaría acompañada no de una joven, sino de ella y sus tres hermanos.

Eran los tiempos del baby boom, la explosión demográfica que llegó a finales de los 50 a España y que no remitiría hasta mediados de los 70, creando la cohorte generacional más extensa de la historia y, con el paso de las décadas, un desequilibrio demográfico que ahora pone en riesgo la sostenibilidad del sistema de pensiones.

"Es cierto que hubo un montón de nacimientos y, ahora, aún estamos trabajando, pero cuando nos jubilemos seremos muchos porque la natalidad ha bajado", razona en voz alta esta trabajadora del sector del ferrocarril con más de 40 años cotizados. "Yo tengo mi pensión cubierta, todo lo que estoy cotizando es para los demás".

Cristina, trabajadora del sector del ferrocarril de 54 años. Bieito Álvarez

El razonamiento puede parecer acertado, pero lo cierto es que está más en duda que nunca. El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, que se encuentra inmerso en una nueva reforma del sistema de pensiones lleva varios días mandando mensajes que han puesto en guardia a los 7,7 millones de integrantes de la generación baby boom.

La semana pasada, Escrivá anunció que los hijos del baby boom tendrán que elegir entre cobrar menos o "trabajar algo más", para rectificar al día siguiente su afirmación. Sin embargo, los boomers no han salido del debate público desde entonces y el ministro dio este miércoles dos opciones para sostener la pensión de los miembros de esta generación: que sean más bajas o pagarlas "todos" con impuestos.

Una generación más formada y menos prolífica

"Me jorobaría bastante tener que ampliar mis años de trabajo, lo veo bastante injusto porque nos estamos dedicando bastante a sacar esto adelante y hay otra manera de gestionar los fondos", declara Belén, una profesora de 53 años que dice sentirse "totalmente identificada" con el apelativo boomer.

Belén, profesora de 53 años. Bieito Álvarez

Personas como ella fueron, en muchos casos, los primeros miembros de su familia en alcanzar una formación universitaria, en parte porque sufrieron en los años 80 altas tasas de desempleo y no tuvieron otra salida que seguir con una formación académica que había sido inaccesible para sus padres.

"Ello les llevó a alargar sus años de estudio y, al mismo tiempo, a retrasar la paternidad, lo que, unido a que la mujer se incorporó masivamente al mercado laboral relegando la labor de cuidados, hizo que la generación fuera menos prolífica", explica la profesora Estrella Trincado, economista de la Universidad Complutense de Madrid. "Cuando encontraron trabajo, lo hicieron sobre todo en el sector servicios, frente a las generaciones anteriores que se empleaban sobre todo en agricultura e industria".

Las problemáticas que les hicieron tener menos hijos que sus padres son muy actuales y, al contrario que en otros países del norte de Europa que también vivieron un fenómeno baby boom, España nunca ha conseguido remontar en términos de natalidad desde finales de los 70.

"Justo no puede ser que tengamos pensiones más bajas cuando llevas pagando toda la vida", declara Javier, un autónomo de 47 años. "Que se lo planteen de otra manera, que incentiven los nacimientos, que recorten en otras cosas, pero las pensiones se tienen que mantener".

Javier, autónomo de 47 años. Bieito Álvarez

Trabajar hasta los 67

La extensión de la edad de jubilación no es una propuesta de Escrivá. La última reforma de las pensiones, aprobada en 2011, decretó su entrada en vigor progresiva hasta situar la edad de jubilación en 67 años en 2027. La actual reforma en la que trabaja Escrivá no modificará este aspecto.

"Yo trabajo en la industria del metal y con 60 o 70 años no me veo moviendo hierros, no sé si alguno se verá, pero yo no", declara David, de 49 años. "Los que hemos empezado a trabajar con 16 años, como es mi caso, hemos aportado bastante, yo creo que con 65 años o 61 deberíamos tener una buena pensión".

David, trabajador de la industria del metal de 49 años. Bieito Álvarez

Para Marga, una funcionaria de 59 años, trabajar hasta los 67 es algo "horrible" e "ilícito". "Con 60 años, que es la edad que deberíamos tener en jubilación, después de haber cotizado y madrugado tanto tiempo creo que es digno que cuanto antes te puedas jubilar mejor".

Su argumento en contra de alargar la vida laboral no es una incapacidad física para seguir realizándolo, sino una aspiración a poder disfrutar de sus años de jubilada tras una vida de trabajo. "No me imagino trabajando hasta los 70, la segunda etapa mejor mía empieza ahora", declara Marga. "Hay que dejar paso a la gente joven y que tengan oportunidad de trabajar y de independizarse, nosotros ya hemos trabajado mucho".

Marga, funcionaria de 59 años. Bieito Álvarez

