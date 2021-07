Ciudadanos no invita a Albert Rivera a su convención nacional, que será "el relanzamiento de la alternativa liberal"

La presencia de Albert Rivera en la convención nacional del PP el próximo otoño es una incógnita. En el partido no descartan que pueda acudir como un invitado más o como ponente, aunque no hay todavía ninguna mesa confeccionada y, por lo tanto, no hay un listado elaborado de intervenciones. Sin embargo, lo que es prácticamente seguro es que no irá a la de su expartido, Ciudadanos, que se celebra los días 17 y 18 de este mismo mes, ya que no está entre los invitados.

El vicesecretario general del partido así lo ha confirmado este mismo miércoles en rueda de prensa. Preguntado sobre la participación de Rivera, Edmundo Bal ha señalado que no ha sido invitado alegando que el que fuera fundador y presidente de Ciudadanos, cuando se despidió de la política, dijo que se iba "de verdad" y ahora, ha recordado, "se dedica al ejercicio de la abogacía en un prestigioso despacho" y "si vamos a hacer una convención de contenido político, lo lógico es que el señor Rivera se siga dedicando a su práctica profesional y nosotros nos dediquemos a la política".

Lo cierto es que el expolítico ha saltado a la actualidad estos últimos días tras las informaciones que apuntaban a un posible fichaje por el PP como asesor, que posteriormente desmintió la formación de Pablo Casado, que explicó que su relación laboral se debe únicamente a los recursos que han presentado desde el partido y que ha elaborado el despacho de Rivera.

Varios cargos del PP han descartado la incorporación, al menos por ahora, del exlíder de Ciudadanos, asegurando que no son "head hunters" y recordando que fue el propio Rivera quien decidió "voluntariamente" dejar la política, aunque han dedicado halagos al que en otros tiempos fue su rival. El vicesecretario de Política Territorial, Antonio González Terol, le ha definido esta mañana en una entrevista en TVE como "un gran activo político" y "un gran profesional" y ha señalado incluso que "es un perfil del que cualquier partido político democrático se sentiría muy orgulloso de tener en sus filas".

No obstante, no entra en los planes del PP por ahora. Además, el que fuera presidente de Ciudadanos durante más de una década también se ha cuidado de mantener un perfil bajo alejado de los medios y también del que fuera su partido, que vive las horas más bajas desde que diera el salto a nivel nacional. De hecho, desde la formación naranja señalan esta convención como "el relanzamiento de la alternativa liberal" y, si no hay cambios de última hora, no contará con su expresidente y fundador.