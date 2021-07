El PP descarta el fichaje de Albert Rivera y deja en el aire su participación en la Convención Nacional de otoño

Quedan tres meses para la Convención Nacional del Partido Popular, un gran evento donde la formación de Pablo Casado quiere confirmarse como alternativa al Gobierno de Pedro Sánchez. Pero, en los últimos días, es Albert Rivera quien está eclipsando este acto tras las informaciones que apuntan a que tendrá un papel determinante como ponente y que le llegan a situar en las filas del PP.

En el partido no descartan la participación del exlíder de Ciudadanos, ya que se trata, dicen, de un acto abierto a todo el mundo. Sin embargo, a día de hoy no tiene una ponencia adjudicada porque aún no está ni siquiera terminado el listado de mesas y ponencias.

Fuentes del partido explican que ahora se están desarrollando las mesas preliminares y que, las que tengan lugar durante la convención, serán las conclusiones finales tras meses de trabajo: "Sería una falta de respeto para los participantes que han trabajado en estas primeras mesas tener cerradas ya las ponencias finales", justifican estas mismas fuentes, que no confirman tampoco su asistencia como invitado. Sí está confirmada, en cambio, la de los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy, que acudirán como público sin participar en las ponencias.

En todo caso, ya sea como ponente o como invitado, la imagen de Rivera en la convención popular sería cuando menos llamativa, teniendo en cuenta que no acudirá a la que celebrará su antiguo partido, Ciudadanos, los próximos 17 y 18 de julio en Madrid.

Rivera no es asesor del PP

Las mismas fuentes también niegan que Rivera sea asesor del partido y se suman al desmentido del vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, que este martes ha señalado que la única relación laboral que existe con el exlíder naranja está relacionada con el bufete en el que trabaja y al que han hecho algunas consultas relacionadas con los últimos recursos que ha presentado el partido.

Si bien el líder popular, Pablo Casado, ha mantenido una buena relación con Rivera, éstos no hablan frecuentemente. De hecho, es Teodoro García Egea, el secretario general de los populares, quien más contacto mantiene con el expolítico, principalmente por temas jurídicos por el bufete en el que trabaja.

La última conversación que mantuvieron Casado y Rivera fue hace algo más de un mes, según dichas fuentes, que muestran su sorpresa por que se vincule al exlíder naranja a las filas populares y niegan que en estos momentos estén pensando en un posible fichaje, como ha hecho el PP con numerosos antiguos cargos naranjas, incluso dirigentes como Fran Hervías o Toni Cantó, muy cercanos a Rivera.

Aunque hay quien ve un futuro regreso de Rivera a la política, desde su antiguo partido se ciñen a las palabras que él mismo pronunció hace ya año y medio cuando se despidió de sus compañeros en la sede de la calle Alcalá. "Toda España escuchó a Albert Rivera cuando dimitió diciendo que sus años en política eran suficientes y que se iba al sector privado", señalo este lunes su sucesora al frente de Ciudadanos, Inés Arrimadas, preguntada al respecto.