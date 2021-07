El Govern comptarà amb l'experiència valenciana per a l'Estratègia d'Atenció a menors migrants no acompanyats

Així ho ha explicat la directora general d'Infància i Adolescència, Rosa Molero, qui s'ha reunit amb la directora general de Drets de la Infància i de l'Adolescència, Violeta Assiego, qui s'ha desplaçat fins a la Comunitat Valenciana per a conéixer directament les iniciatives impulsades pel Consell, com són els recursos de projecte migratori que ajuden aquests xics i xiques que arriben sense referent familiar en el seu procés d'inclusió, segons ha informat la Generalitat.

Molero ha afirmat que la Comunitat Valenciana "ha desenvolupat unes polítiques de protecció a la infància i l'adolescència, on un dels pilars fonamentals ha sigut l'atenció d'aquests xics i xiques que arriben sols en busca d'un futur millor, i que compten amb unes especificitats pròpies que han de ser ateses".

En aquest sentit, ha explicat que des de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives es tenia clar que el model pel qual calia apostar era el de la inclusió, "fugint de recursos específics per a aquests xavals que acaben derivant en un centre d'internament d'estrangers menors d'edat".

La directora general d'Infància ha indicat que, amb aquesta premissa, els xics i xiques que arriben sense referent familiar s'integren en el sistema de protecció amb la resta de xiquets, xiquetes i adolescents que formen part del mateix, encara que s'ha treballat perquè les seues necessitats concretes siguen ateses de forma integral.

Així, s'han reforçat les plantilles de les residències amb persones mediadores interculturals, s'ha creat un programa específic de projecte migratori que inclou alfabetització, coneixement de la cultura i altres objectius que es dissenyaran "en funció de les necessitats detectades" en aquests menors.

Molero ha apuntat que la Comunitat Valenciana ha sigut "referent internacional" amb actuacions com la qual es va fer amb els menors que van arribar sols en la flotilla de l'Aquarius, i que ha sigut posada "com a exemple" per entitats especialitzades en l'atenció a la infància i l'adolescència, com Unicef o Save the Children

L'Estratègia Integral per a l'atenció a xiquets, xiquetes i adolescents migrants no acompanyats que s'està elaborant des del Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030 es vol presentar abans que finalitze l'estiu i arreplegarà aquelles actuacions encaminades a comptar amb una estratègia estable per a la recepció, acolliment i integració de les xiquetes, xiquets i adolescents migrants no acompanyats que arriben a Espanya.

CRITERIS ESTABLES I CONSENSUATS

L'objectiu del Ministeri és que incloga criteris estables i consensuats, entre uns altres, de repartiment solidari de places a les comunitats autònomes, que s'establisca un procediment de trasllats de les persones menors d'edat a la península, generant un protocol d'actuació i seguiment en el marc d'un model d'atenció a aquest col·lectiu.

Així mateix, vol definir propostes de solucions duradores i respostes a situacions que plantegen aquells joves que estan a punt de complir els 18 anys i estan sota la protecció de les entitats públiques, un pla de contingència per a situacions excepcionals i un mecanisme de governança i finançament adaptat a la realitat actual, tot açò sota el paraigua dels drets i l'interés superior dels xiquets i xiquetes.