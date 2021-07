Puigdemont y Junqueras ya están reunidos en Waterloo: se ven por primera vez en cuatro años

Carles Puigdemont y Oriol Junqueras ya están reunidos en Waterloo. El expresidente de la Generalitat recibió en su 'sede' de la ciudad belga, en la que se encuentra huido de la justicia española, en el que es el primer encuentro entre ambos en cuatro años y después de que el líder de ERC recibiera el indulto por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. Ambos han querido trasmitir una imagen de unidad dentro del independentismo, a pesar de las diferencias (notorias) que se dan entre Esquerra y JxCat.

A su llegada a la localidad belga, Junqueras estaba acompañado por Raül Romeva, Carme Forcadell y Meritxell Serret, además de Dolors Bassa y el rapero Valtonyc. Carles Puigdemont no ha salido a recibirles aunque posteriormente sí han posado todos delante de la casa del expresidente para que la prensa pudiera hacer fotos.

La parada de Junqueras en Waterloo es la tercera de un viaje que le ha llevado también a Bruselas y a Estrasburgo, donde, en la sede del Parlamento Europeo, mantuvo reuniones con diferentes grupos políticos aunque no dio detalles de las mismas. Las diferencias entre Puigdemont y el que fuera su segundo de a bordo han sido palpables desde la fuga del primero y la entrada en prisión del segundo y en cambio Junqueras aseguró que no tiene "nada que reprocharle" y que "no hay ninguna relación que rehacer".

Puigdemont, por su parte, no ha acudido esta semana al pleno de la Eurocámara en Estrasburgo y decidió "seguirlo desde Bruselas", según sus fuentes. Tampoco ha estado en la ciudad francesa Toni Comín, que el martes comparó la situación de Cataluña con la de Nicaragua, donde la persecución del régimen de Daniel Ortega a opositores y críticos es cada vez mayor. El Alto Representante de la UE, Josep Borrell, calificó de "repugnancia intelectual" esa equiparación hecha por el diputado independentista.

La realidad es que las divisiones entre las fuerzas secesionistas son claras. Aunque todas coinciden en reclamar la amnistía, el tono de ERC es algo más cauto, sobre todo después de que el propio Junqueras asegurase que la vía unilateral "no es posible ni viable". En cambio, JxCat no cierra la puerta y pide "estudiar todas las opciones".

Cuando ya han pasado casi cuatro años del 1-O aquel Govern está desperdigado entre indultados y huídos, pero el germen del independentismo se mantiene, aunque ahora en otro contexto. El actual presidente de la Generalitat Pere Aragonés aseguró de hecho este jueves en que la salida es un referéndum de autodeterminación, que, dice, es "inclusivo" porque la gente "puede votar no". El Gobierno central se cierra en redondo y el propio Sánchez apuntó desde el Congreso que "no habrá referéndum". Moncloa, en todo caso, sí se abre a otra opción como el referéndum "consultivo" -contemplado en el artículo 92 de la Constitución- por ejemplo, según dijo el ministro Miquel Iceta, sobre una reforma del Estatut.