Cvirus.- Puig assenyala que la presència de la variant delta a la Comunitat Valenciana està entorn del 50%

Així ho ha indicat Puig en atenció a mitjans després de la clausura de la Cimera entre la Comunitat Valenciana i les Illes Balears, on ha indicat que a la seua arribada a València, parlarà amb la consellera de Sanitat, Ana Barceló, i demà tractarà amb experts la situació.

Puig ha incidit que observen les dades amb "molta preocupació" i que es prendran les decisions "en funció de com evolucione la pandèmia". Per al president, és "fonamental que assumim la corresponsabilitat" ja que aquesta pandèmia "no se superarà sense l'impuls individual".

En aquest sentit, ha demanat ser "més prudents que mai" ja que "s'han salvat moltes vides, però encara hi ha perill". "Aquest és un virus molt complicat i molt complex", ha remarcat.