PSOE pedirá en el pleno de Ayuntamiento Guadalajara la reprobación de Román y Carnicero por 'mobbing' a una funcionaria

20M EP

NOTICIA

El Grupo Municipal del PSOE en Guadalajara va a llevar al pleno del Ayuntamiento la reprobación expresa del senador y ex alcalde de Guadalajara, Antonio Román, y del portavoz de esta formación y ex teniente de alcalde, Jaime Carnicero, tras la condena al Consistorio por 'mobbing' por razones políticas a la funcionaria y ex subdelegada del Gobierno con la formación socialista, Araceli Muñoz, cuando ellos estaban en el Gobierno municipal.