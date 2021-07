Oltra creu que hi ha "massa intervenció privada" en el sector de la dependència

Així ho ha expressat Oltra en la seua intervenció en la cimera de la Comunitat Valenciana i les Illes Balears, on ha participat en una taula redona amb la consellera d'Afers Socials del Govern dels Illes, Fina Santiago.

Tant Oltra com Santiago s'han mostrat partidàries de la inversió pública en dependència, així com de la col·laboració amb el tercer sector, que "també és privat", encara que no lucratiu.

Respecte a la pandèmia, Oltra ha destacat que "el primer que tocava era salvar vides i la salut". "Primer, per convicció moral i política. Sense salvar la salut no anàvem a salvar l'economia", ha agregat, i ha criticat als quals situaven una "dicotomia" entre les dos.

De fet, ha asseverat que "els que han intentat prevaldre l'economia, no tenen ni salut ni economia". Per a Oltra, els governs estan "en la línia de la defensa de la gent més fràgil", però ha lamentat que el sistema de serveis socials "està per construir en comparació", malgrat que els drets són "inalienables": "Cap xiquet s'ha quedat sense escolaritzar, però sí hi ha gent que s'ha quedat sense dependència".

Per açò, per a Oltra s'ha intentat "atendre a tot des de la Generalitat", i s'ha hagut de combinar "mesures protectores, restrictives d'algunes activitats i ajudes per a sostindre's".

Per la seua banda, la consellera Fina Santiago ha defès que la crisi de la Covid-19 ha sigut diferent a la de 2008, ja que la caiguda ha sigut "molt brusca". En aquest sentit, ha apuntat als elements que, al seu juí, han permès una resposta més àgil a la crisi, com la possibilitat d'aprovar decrets llei i la descentralització, així com que les comunitats hagen pogut prendre les seues decisions.

També ha destacat l'ingrés mínim vital, malgrat que "necessita una millor gestió". No obstant açò, s'ha preguntat "què hauria passat si no s'hagueren recuperat els servicis públics". Segons Santiago, no hi hauria hagut "suficient capacitat de resposta".

Igualment, ha apostat pel "dret a la vivenda digna", i que "quant menys tinga el sector privat, millor". "En tot el sector, la presència pública és importantíssima, i si és possible, hauria de ser majoritària".

Així, ha argumentat que "l'important és que la gent entenga l'important que és el col·lectiu", i ha remarcat la importància que els servicis públics siguen "resilients", sobretot els essencials com la sanitat.