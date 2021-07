Dimisión de Biden, muerte de Isabel II... bulos que iban a pasar este junio y jamás ocurrieron

En los últimos meses hemos comprobado cómo los desinformadores se dedican a inventarse todo tipo de predicciones que, aunque parezcan inverosímiles, llegan a cientos de miles de personas todos los días. A priori puede parecer fácil comprobar que esos sucesos que anticipan no han ocurrido, pero la realidad es que para cuando llega la fecha señalada muchas de las personas que vieron el mensaje ni se acuerdan de él.

Por ello, en Maldita.es hemos recopilado las que hacen referencia al mes de junio que aseguraban que la auditoría de Arizona daría la victoria a Donald Trump el día de su cumpleaños, que moriría la reina Isabel II antes del 13 de junio o que Joe Biden anunciaría su dimisión. Estas predicciones son muy similares a las que se anunciaron en los meses de marzo y abril y que ya os contamos.

No, no ha fallecido la reina Isabel II en el mes de junio

Esta es una de las predicciones inventadas que se repiten y que ya fue lanzada en abril, como os contamos en Maldita.es. Pero ni en abril ni en junio se ha cumplido. Es un bulo.

Juan Q Seven, un canal de Telegram en inglés, publicaba el pasado 5 de junio que la muerte de Isabel II se anunciaría antes del encuentro que tenía previsto con Joe Biden el 13 de junio. Esta misma predicción fue compartida por Rafapal en su canal “Noticias Rafapal”.

Pero, como decimos, es un bulo. El 13 de junio, Joe Biden y la reina Isabel II se reunían en Londres y la monarca británica ni falleció antes de esa fecha ni lo ha hecho a lo largo del mes de junio, como podemos ver una visita a Escocia que hizo el día 29.

Cómo los seguidores de los canales cuestionan las falsas predicciones

Rafapal cuenta con casi 130.000 seguidores en Telegram, mientras que Juan Q Seven tiene más de 32.000. Aunque en el primer canal no se permite comentar a los seguidores, sí podemos ver las reacciones de muchos cuando Juan Q lanza predicciones que no se cumplen.

Tras la reunión del presidente de EEUU con Isabel II, y por tanto, tras demostrarse que esta no había fallecido, podemos ver cómo se quejan los seguidores al ver que, de nuevo se trataba de una predicción inventada que no se cumplió.

Uno de los usuarios de su chat esperó al día 14 para preguntarle “¿qué pasó con esta afirmación?” y continúa diciendo “me quedé callado en este caso, pero noté que todos publicaban este reclamo en otras plataformas...así es como pierdes credibilidad”.

La auditoría de Arizona no dio la victoria a Trump por su cumpleaños

“Sabéis el día que (se supone) finaliza la auditoría de Arizona? El 14 de junio, CUMPLEAÑOS DE Trump. Menudo regalo”. Es el post que Rafapal publicó el 7 de junio en su canal de Telegram, afirmando que el regalo de Trump por su cumpleaños iba a ser “la presidencia”.

Como ya os contamos en el mes de abril, se puso en marcha una auditoría en Arizona para volver a contar los 2,1 millones de votos del condado de Maricopa. No obstante, como explicaba la CNN el pasado 28 de junio, aunque la auditoría ha finalizado, se desconocen los resultados y la fecha en la que se publicará el informe. Por tanto, ni se ha demostrado el fraude en las elecciones de EEUU ni en el mes de junio se ha anunciado la victoria de Trump.

Biden no ha dimitido en junio

Las predicciones inventadas no sólo apuntaban a un fraude que provocaría la restitución de Donald Trump. También indicaban que sería el propio Joe Biden el que iba a dimitir.

“Más atención todavía” indicaba Rafapal, “porque la investigadora de la trama italiana para derrocar a Trump, Maria Zack, ha concedido otra entrevista en la que refuerza que Biden va a dimitir en junio…”. Pero, como decimos, tampoco se ha cumplido y Biden sigue en la presidencia.

Por muy absurdas o inverosímiles que te parezcan, recuerda que estas teorías de la conspiración llegan a decenas de miles de personas que, en ocasiones, las difunden como si fueran reales. Por eso, es importante que si detectas alguna nos la envíes a través de WhatsApp al +34 644 22 93 19.