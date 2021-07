Bertín Osborne se pronuncia sobre la detención de José Luis Moreno

Bertín Osborne se pronunció este jueves sobre la detención de José Luis Moreno, acusado de participar, presuntamente, en una organización criminal dedicada a la estafa financiera y el blanqueo de capitales. El presentador entrevistó al productor en Mi casa es la tuya, programa en el que la audiencia pudo recorrer los rincones de la mansión que este posee en Boadilla del Monte.

El cantante respondió a las preguntas de los reporteros de Europa Press tras finalizar la presentación del último libro de Miguel Sierralta. Osborne fue el encargado de conducir el acto, pues el escritor es, aseguró, "más que un amigo: es como un hermano".

Tratando de ser cuidadoso, el presentador prefirió no mojarse al hablar de Moreno: "Me ha sorprendido mucho y lo siento. Yo entiendo que tienes que preguntarme, pero no quiero hablar de esto y ya está. Me largo", señaló el artista. Y añadió: "Me produce tristeza lo que ha pasado, si la Guardia Civil lo ha detenido será porque tiene motivos suficientes y no soy nadie para opinar".

"Siempre le he tenido mucho cariño y me produce tristeza", apuntó, afirmando que nunca ha vivido una mala experiencia con el productor: "Conmigo no ha sido déspota. Ha sido encantador".

En la última temporada de Mi casa es la tuya, Osborne se presentó en la vivienda del ventrílocuo para hablar de su vida y su carrera. El espacio de Mediaset mostró los 700 metros de planta y la una parcela de cerca de 5.000 metros cuadrados con parking, pista de tenis, piscina interior y exterior y otras comodidades de las que disponía el chalet, ahora destrozado tras el registro policial.

Este viernes, el juez Ismael Moreno ha dejado en libertad provisional a los últimos seis detenidos en pasar a disposición judicial por la trama societaria y de blanqueo del productor, a cinco de los cuáles les ha impuesto fianzas de 10.000 y 200.000 euros que deberán abonar antes de las 15.00 horas del jueves.

La Operación Titella, "marioneta" en catalán y que saldó con 47 detenciones en diversas provincias, ha supuesto, según la Policía, el desmantelamiento de una supuesta red internacional de estafadores que contaba con más de 700 sociedades con las que se habría defraudado más de 50 millones de euros.