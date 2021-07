Norma Duval, sobre José Luis Moreno: "Me mandó una carta para herirme"

La actriz y vedette Norma Duval ha sido una más de las artistas y personalidades del espectáculo que ha relatado hechos desagradables que vivió junto a José Luis Moreno, testimonio que ha dado a raíz de la detención del productor por su participación presunta en una organización criminal dedicada a la estafa financiera y el blanqueo de capitales, entre otras cosas.

Norma Duval contaba en La hora de La 1 cómo tuvo un desencuentro con Moreno a cuenta de lo que este quería pagarle por actuar para él, una cantidad que el productor imponía y que la artista no aceptó, provocando la ira del ventrílocuo.

"Cuando presentaba Entre amigos en Galicia, me pidió presupuesto para que yo actuara. Le mandé uno muy ajustado y correcto, eran un montón de bailarines, un viaje y una estancia en hoteles y demás. No me respondió y me mandó un burofax, en el que me ponía a escurrir... Lo último que me decía era vicetiple", decía Norma Duval. Vicetiple es una artista secundaria en el mundo de la revista y las zarzuelas.

"Él me mandó una carta para herirme, pero yo me reí muchísimo. No lo consiguió en absoluto. Me despreció en todos los sentidos, pero no pasa nada, yo me reí muchísimo. Mi abogado en aquel entonces le mandó una carta muy divertida de vuelta y nunca más contestó. La despedida de la carta del abogado era 'saludos al cuervo'", rememoraba Norma Duval.

La vedette contó que el modus operandi de Moreno era imponer los cachés y si no se aceptaban, montar en cólera.

Además, Norma Duval recordó que tuvo que cancelar un espectáculo en el teatro Calderón de Madrid que gestionaba Moreno porque el productor no hizo unas obras para mejorar la seguridad que le requerían las autoridades y que aquello le hizo perder su dinero a la propia artista, que tuvo que pagar a la orquesta, los bailarines y los técnicos.