Amber Heard anuncia por sorpresa que ha dado la bienvenida a su primera hija, Oonagh Paige

En los últimos tiempos, Amber Heard solo era noticia por dos cosas: por ser la protagonista femenina de la película sobre Aquaman, de la que ya se rueda su secuela, y, sobre todo, por sus diversos juicios contra su expareja, Johnny Depp, en la que ambos se acusan de malos tratos mutuamente. Y, en ocasiones, estas dos vertientes se unían en una sola y los fans del actor pedían a DC que despidiese a la intérprete de la cinta sobre el Dios de los mares.

Y de repente, sin que hubiese imágenes de embarazo, y siendo su última pareja masculina Elon Musk (aunque ahora está saliendo con la fotógrafa de cine Bianca Butti, quien no se ha separado de ella durante el juicio contra el actor de Piratas del Caribe), ha explicado en una publicación de Instagram que acaba de alcanzar una de las metas que más feliz podían hacerle: ser madre.

Heard, texana de 35 años, ha subido un post a su perfil de Instagram, donde tiene casi cuatro millones de seguidores, con el que ha dejado ojipláticos a propios y extraños, porque no solo aparece tumbada sobre una cama blanca en una habitación más alba aún, sino que hay una bebé sobre ella, algo de lo que no se tenía constancia alguna.

"Me emociona muchísimo poder compartir esta noticia con todos vosotros. Hace cuatro años decidí que quería tener un bebé. Quería hacerlo a mi manera. Ahora sé apreciar lo radical que es para nosotras, como mujeres, pensar así de una de las partes más fundamentales de nuestro destino", comienza la publicación la actriz, que ha recibido cerca de 325.000 likes.

"Ojalá lleguemos a un punto en el que esté normalizado no querer un anillo pero sí tener una cuna. Una parte de mí quiere defender que mi vida privada no es asunto de nadie. Aunque también comprendo que la naturaleza de mi trabajo me obliga a tomar las riendas de este tema", añade, además de explicar que no ha ocurrido recientemente y, además, ha desvelado el nombre.

"Mi hija nació el 8 de abril de 2021. Su nombre es Oonagh Paige Heard. Y ella es el comienzo del resto de mi vida", ha terminado la también actriz de La chica danesa o 3 días para matar.

El portal Page Six ha recordado que por motivos médicos Amber Heard no podía convertirse en madre de manera natural, de ahí que no haya fotografías de su embarazo. Como lo que sí quería era que su hija tuviese sus genes, no ha adoptado, sino que, explican desde el citado medio, ha optado por una madre por vientre de alquiler.