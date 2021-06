El juicio que enfrentó a Johnny Depp contra su exesposa, Amber Heard, y el tabloide británico The Sun, es uno de los más largos y mediáticos recordados en Reino Unido. Sin embargo, como suele pasar últimamente en todo proceso judicial público, paralelamente se está realizando otro juicio en las redes sociales, un juicio en internet que ha tenido un pequeño traspié a causa de las fake news.

Este martes, Johnny Depp se convirtió en trending topic en España y a nivel mundial y muchos eran los tuits que se referían a la supuesta noticia de que lo habían declarado inocente. Pero esta información tiene un origen equivocado, pues procede de una cuenta de Twitter, que ya ha sido cancelada, que difundió la noticia en base a unos audios compartidos en enero por el Daily Mail.

"No puedo prometer que no volveré a hacer uso de la fuerza. Dios, a la mierda, a veces me cabreo tanto que se me va la pinza", dice la actriz en el audio, y el protagonista de Pirata del Caribe le responde: "No voy a tener una disputa física contigo... Tú me pegaste anoche. No soy yo quien tira ollas o lo que sea para darme".

Lo cierto es que el proceso está siendo largo y tedioso, y parece lejos de acabar. Por ello, esta información falsa no es sino una fake news que ha hecho que muchos internautas se confundan y aplaudan, erróneamente -al menos de momento-, que el actor es inocente.

Bueno qué alegría me da notificar que finalmente Jhonny Depp ha sido declarado inocente e incluso la mujer confesó ser ella quien le maltrataba.

Pero eso no lo vas a publicar verdad?

La mujer que hacía campañas contra la violencia de género es la misma que maltrataba a Jhonny https://t.co/vC0Xotilrr — 🪐MAEM🔭 (@Manuel7Antonio) June 1, 2021

no por nada sino porque me rio de la veracidad de una cuenta así: pic.twitter.com/1tCfkDqPm0 — lee chan love bot (@tinytinycactus) June 2, 2021

Mucho ánimo a ese tal Jhonny Deep. Por otra parte el caso de Johnny Depp todavía sigue pendiente de un hilo y no tenemos ninguna resolución judicial para afirmar que es la víctima. Cuidado con estos temas pls https://t.co/uBejzTgVWk — Kin~Erios (@faunx_) June 2, 2021

Me tocan tanto los cojones los tíos subiendo historia del Jhonny Depp super indignados pero luego shhhh cuando hay casos diarios de violencia machista

ES QUE HUELE TÍO — Mer (@mariaalamillo_) June 2, 2021

De hecho, son varios los usuarios que, aprovechando este bulo, han lanzado proclamas machistas en contra de la violencia de género, algo que no solo muchos otros se han encargado de desmentir, sino también de criticar, pues el juicio de Johnny Depp es solo un caso de este tipo que, sea cual sea su resultado, no deslegitima la lucha contra la violencia de género.

El actor pierde el juicio contra The Sun

El proceso de Johnny Depp comenzó cuando demandó al diario británico The Sun por llamarlo "maltratador de esposas" y detallar algunos supuestos sucesos violentos entre la pareja en un artículo de 2018, lo cual ha derivado en una batalla legal entre Amber Heard y su exmarido por presunto maltrato.

Sin embargo, el juez rechazó la denuncia por libelo al medio porque consideró que lo contado por The Sun era "sustancialmente cierto" y que 12 de las 14 agresiones descritas "habían ocurrido". Johnny Depp intentó apelar el fallo, pero el Tribunal británico de Apelaciones lo ha rechazado porque "no se han admitido pruebas adicionales" y el recurso "no tenía perspectivas de prosperar".