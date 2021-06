“Bienvenida de vuelta”: Amber Heard ya ha llegado al rodaje de ‘Aquaman and the Lost Kingdom’

Por fin podemos llamar a la secuela de Aquaman con su título oficial: Aquaman and the Lost Kingdom. No estamos seguros de cuál es ese “Reino Perdido” (La Atlántida tiene un paradero muy claro en el Universo DC, a fin de cuentas), pero en cualquier caso el anuncio ha coincidido con una gran cercanía frente a la fecha de rodaje. James Wan empezará a grabar en julio, dentro de localizaciones de Reino Unido, pero estos días ya ha comenzado el desplazamiento del reparto para acogerse a las medidas contra el COVID-19 y pasar un pequeño periodo en cuarentena.

Amber Heard es uno de los intérpretes que ya está en dichas localizaciones, y ha recibido una calurosa bienvenida por parte de Wan y el productor Rob Cowan. La actriz ha utilizado bastante Instagram en las últimas semanas tanto para reflexionar sobre su regreso al personaje de Mera como para dar cuenta de su entrenamiento, y ha recurrido igualmente a esta red social para mostrar una imagen del regalo de bienvenida: una tarjeta y un ramo de flores.

“Amber, bienvenida de nuevo a la Atlántida. Con cariño, James y Rob”, podemos leer en dicha tarjeta. Ni que decir tiene, Heard no es la única que repite frente al éxito de 2018: con ella regresan Jason Momoa como Aquaman, y otros personajes secundarios como Patrick Wilson y Yahya Abdul-Mateen II, siendo por ahora Pilou Asbæk (llegado de Juego de tronos) la única incorporación de la que se ha tenido noticia. Aquaman and the Lost Kingdom tiene previsto su estreno (esperemos que fuera del modelo híbrido de Warner y HBO Max) para el 16 de diciembre de 2022.

