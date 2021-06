James Wan revela el título de la secuela de ‘Aquaman’

Luego del éxito que supuso Aquaman en 2018 (capaz de erradicar la mala suerte de las producciones de DC), su director James Wan quiso continuar la saga por la vía de un spin-off, The Trench, consagrado a un memorable pasaje de la película que supondría su regreso al terror. Warner Bros., sin embargo, canceló el proyecto, pero eso no significó que Wan perdiera la oportunidad de regresar a su género fetiche. Y es que, mientras se ha encargado de producir Expediente Warren: Obligado por el demonio (de reciente y exultante estreno), el creador de Saw tiene planeado estrenar Malignant este 10 de septiembre tanto en cines como en HBO Max. Una vez estrenada, le tocará el turno a Aquaman 2.

Antes de quedarse sin spin-off, Wan ya había aceptado dirigir la secuela, que ha protagonizado varias noticias en las últimas semanas sin que pudiéramos referirnos a ella de otro modo que no fuera Aquaman 2. El cineasta acaba de decidirse a revelarnos cuál es su título oficial, celebrando que la secuela entra en preproducción. Según ha revelado en su Instagram, la película se llama Aquaman and the Lost Kingdom, y cabe preguntarse a qué “reino perdido” se refiere. ¿Es a la Atlántida, que tantas veces ha sido apodada de forma similar en múltiples expresiones culturales? Y si es así, ¿por qué está perdido, si ya la hemos visto claramente tanto en Liga de la Justicia como en la Aquaman inicial?

Dudas que tardaremos en resolver, aunque ya sea bastante lo que sabemos de la secuela. En la secuela de Aquaman estarán de vuelta Jason Momoa como el superhéroe homónimo, Amber Heard como Mera, Patrick Wilson como Orm y Yahya Abdul-Mateen II como Black Manta, mientras que hace poco sabíamos que Pilou Asbæk, intérprete de Euron Greyjoy en Juego de tronos, también tendría un papel principal. Aquaman and the Lost Kingdom tiene el estreno previsto para el 16 de diciembre de 2022, justo cuando transcurran cuatro años de la entrega original, pero antes el calendario de DC está de lo más congestionado.

El siguiente estreno del estudio es El Escuadrón Suicida, que dirigida por James Gunn se estrena en España el próximo 30 de julio. Luego tendremos The Batman (4 de marzo de 2022), The Flash (4 de noviembre de 2022), Black Adam (29 de julio de 2022) y ¡Shazam! Fury of the Gods (2 de junio de 2023), mientras que DC también ha confirmado estar planeando una Wonder Woman 3 y varias series destinadas a HBO Max, como la Peacemaker que sirve de spin-off a El Escuadrón Suicida o Gotham P.D., precuela de The Batman.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.