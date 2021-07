El desarrollo personal, un aliado para estar cómodos con nuestro dinero

Algunos países han introducido en su organigrama público un Ministerio de la Felicidad. Bután, que es uno de ellos, rechaza el PIB como único medidor de prosperidad. Este pequeño estado del Himalaya introdujo hace años el concepto de Felicidad Interior Bruta (FIB). Venezuela también lo considera un asunto de estado y tiene una cartera como la de Bután. También en el ámbito personal pueden darse pasos hacia ese bienestar, para el que el componente económico es un actor principal.

“La felicidad, normalmente, creemos que es consecuencia de hacer lo que nos apetece. Pero la felicidad duradera es la consecuencia de tener un plan y caminar hacia él”, explica Sergio Fernández, director del Máster de Desarrollo Personal. “El verano es una época maravillosa para plantearse los temas esenciales de la vida. Normalmente hacemos al revés, utilizamos el verano para distraernos”, explicaba recientemente en Finect Talks el director del Instituto de Pensamiento Positivo.

Fernández asegura que la experiencia acumulada durante años con sus alumnos le demuestra que “muchas personas no tienen un plan económico y no saben qué va a ser de su vida económica en cinco años”. Ese proyecto, añade, no lleva directamente a conseguir todas nuestras metas, pero es un comienzo necesario para planificar las finanzas personales y otros ámbitos de la vida.

Preguntado por cómo empezar a trazar ese plan, Fernández asegura que “comenzar por un folio en blanco es una buena idea, pero antes hay que aprender a vivir, aprender a invertir, a gestionar empresas…”. La experiencia del Covid-19, a ojos de este emprendedor, es una oportunidad para generar cambios en nuestras vidas. Para ello, las personas deben considerar algunos factores. “Hay dos principales sin los cuales no hay cambio: uno es el cuerpo y la salud. Cuando uno está quemado y sin energía le pueden hablar de hacerse millonario o de invertir de manera fácil y eficaz, pero si tiene sueño, lo único que quiere es dormir”.

El segundo factor, según Fernández, consiste en reflexionar sobre las metas que queremos alcanzar. El director del Máster de Desarrollo Personal indica que las personas tienden a pensar que les falta tiempo para cumplir los objetivos de su plan de vida. “Siempre hay más posibilidades de las que parece”, y éstas pasan por una correcta organización del tiempo personal: “¿Cuántas veces vas a la compra a la semana? ¿Cómo organizas la casa? ¿Estás optimizando las tareas de limpieza?”, ejemplifica Fernández, que aboga por dedicar el tiempo necesario a lo esencial en la vida (familia, salud) y, a lo demás, quitarle minutos “sin paliativos”. De esta forma, se conseguirá avanzar en el plan de mejora personal.

¿Cuánto puedo ganar invirtiendo a largo plazo?

Experiencias con el dinero

Las malas experiencias financieras, como la contratación de un producto no deseado con el banco de cabecera, llevan a las personas a desconfiar y a tener dudas sobre sus finanzas. El director del Instituto Pensamiento Positivo señala que ser conscientes de los patrones con los que actuamos en el pasado es la clave para mejorar las decisiones del mañana.

“Nuestras creencias, lo que no se ve, originan lo que sí se ve: el dinero que ganas, cómo lo ahorras y cómo lo inviertes… Salvo que tome consciencia, me pasaré el resto de mi vida repitiéndolo”, concluye Fernández.