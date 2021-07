Este miércoles, Nagore Robles entró en Supervivientes: Tierra de nadie para contarle a Carlos Sobera sobre qué hablarían en Sobreviviré, el programa que se emite en Mitele Plus después de cada entrega del reality. La presentadora aprovechó que tenía a Rocío Flores delante para preguntarle si se pasaba por el programa 5 minutos, algo que ella aceptó, pero que después no cumplió.

La exgranhermana dijo simplemente que invitaría a la hija de Antonio David a su programa, pero sabía que diría que no. Entonces, fue la joven quien saltó y dijo que sí. Pero, a la hora de la verdad, no cumplió con su palabra y no pisó el plató de Sobreviviré.

"Luego dirán que claro, como no cobra, no viene. Voy a tener que dar la razón a la gente en las redes que decía que si no cobraba, no venía", comentó Nagore en su programa tras explicar que la exsuperviviente no iba a acudir.

Sin embargo, hay familiares que han querido salir en defensa de Rocío Flores. Raquel Moreno, hermana de Olga Moreno que ya estuvo en el centro de la polémica por amenazar gravemente en redes a Carlota Corredera, respondió a un tuit de Mitele Plus para justificar su ausencia.

Claro que no irá con Nagore ni con nadie que insulte y se cachondee de nuestra familia . Nagore, que haga el circo, con la suya . — raquel moreno (@raquelm27928537) July 1, 2021

"Claro que no irá con Nagore, ni con nadie que insulte y se cachondee de nuestra familia. Nagore que haga el circo con la suya", criticó en Twitter. Pero, horas después, la propia presentadora quiso responderle.

"De hacer circo de una familia sois más entendidos vosotros", escribió este jueves. "Yo no he insultado a nadie, y mi intención era que lo pasara bien durante al menos 5 minutos. La que no quiera venir está en su derecho, pero dio su palabra; a partir de ahora ya sé que no tiene palabra, no la tiene", escribió, haciendo un símil con la frase de Rocío Carrasco "No tiene coño, no lo tiene".

Me parece fenomenal !!! Que tengas un buen día !!!. — raquel moreno (@raquelm27928537) July 1, 2021

"¡Me parece fenomenal! ¡Que tengas un buen día!", le respondió simplemente Raquel Moreno.