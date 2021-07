Nagore Robles atiza a Rocío Flores: "Voy a tener que dar la razón a los que dicen que si no cobra, no viene

Nagore Robles y Rocío Flores, después de varios recados públicos, se vieron las caras en el plató de Tierra de nadie. Allí la presentadora le ofreció participar en el programa que conduce después de la gala, Sobreviviré, un 'detalle' que aceptó la nieta de 'la más grande'.

Sin embargo, a la hora de la verdad, la hija de Antonio David cambió de opinión y no se presentó a la cita.

Por eso, la vasca no pudo evitar hablar de su ausencia nada más arrancar el espacio. "Qué ganas tenía de estar aquí estaba contando los días para estar con los mejores streamers. Claro como Rocío Flores no es streamer, no está aquí", empezó diciendo Nagore, para luego atizar a la joven colaboradora.

"Luego dirán que claro, que como no cobra, no viene. Voy a tener que dar la razón a la gente en las redes que decía que si no cobraba, no venía. Estaba yo sacando la cuenta, cuanto son los minutos, lo que cobra ella, cinco minutos le he pedido pues voy a sacar el bote para ver si para el próximo día me llega", bromeó en forma de pulla.