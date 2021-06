La instalación de los toldos en Sevilla se retrasará varias semanas más y podría demorarse hasta finales del verano

Comienza el mes de julio con temperaturas que este jueves alcanzarán los 35 grados en Sevilla capital y que irán en ascenso hasta rozar ya los 40 grados la próxima semana, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Y, de momento, ni hay toldos ni se los espera. El pasado 8 de junio, el propio concejal de Hábitat Urbano, Turismo y Cultura del Ayuntamiento, Antonio Muñoz, pidió "disculpas" a la ciudadanía y aseguró que en dos semanas comenzaría la instalación de estos elementos. Entonces, explicó el edil, el problema era que una de las empresas que se presentó al concurso de adjudicación había planteado alegaciones y el Consistorio tenía que resolver la reclamación.

Pero tres semanas después de aquel mea culpa, ni siquiera se han empezado a colocar las estructuras que sujetan las velas que dan sombra a una de las ciudades de toda España en la que más se dispara el mercurio en verano. Según explicó este miércoles Muñoz, el retraso de este año no se debe a "falta de voluntad política, de previsión o de planificación", sino al hecho de que el Ayuntamiento ha rechazado el proyecto que ha presentado ahora la empresa adjudicataria por ser diferente de la propuesta que en su momento entregó para ganar el concurso.

"Los requisitos y elementos mayor valorados en la adjudicación no se cumplen en el proyecto que ha presentado ahora la empresa para su desarrollo, y las empresas que están en segundo, tercer o cuarto lugar pueden decir que la adjudicación ha sido fraudulenta" de no cumplirse lo estipulado, avisó Muñoz. Por tanto, incidió, "no se puede desarrollar el proyecto cuando lo que fue objeto de mayor valoración respecto a otras empresas tiene discrepancias y no se está cumpliendo".

El edil recordó que para poder adjudicar el contrato era condición indispensable tener los presupuestos de la ciudad de este año aprobados, lo que se produjo el 24 de febrero. Y el 10 de marzo se inició el expediente de contratación. Así, "a pesar de acelerar los plazos, los toldos no están porque el proyecto de la adjudicataria tiene discrepancias respecto al proyecto que ganó el concurso", agregó.

Este mismo miércoles, añadió Muñoz, la empresa adjudicataria iba a presentar un nuevo proyecto al Ayuntamiento, que posteriormente "se validará o no" en función de si se ajusta a lo presentado al concurso.

45 días de montaje

Todas estas trabas administrativas van a provocar, de manera inevitable, que la colocación de los toldos se retrase aún varias semanas más. Pero, atendiendo a los plazos que se establecen en el pliego de prescripciones técnicas que se aplican al contrato consultados por este periódico, la instalación podría demorarse, incluso, hasta septiembre.

Y es que, según el mencionado documento, el Ayuntamiento concede a la empresa instaladora un plazo de nueve semanas desde la redacción del proyecto para el suministro de las lonas; y un plazo máximo de 45 días para la instalación de las mismas. De manera que si la colocación comenzara hoy mismo, la adjudicataria tendría hasta el 14 de agosto para terminar el trabajo. Pero, a falta de que aún se decida sobre el nuevo proyecto y de que se suministren las lonas, es evidente que la cuenta atrás aún tardará en comenzar. Y quedará por ver qué decide finalmente el Ayuntamiento en caso de que los plazos se retrasen tanto.

Cs exige al Ayuntamiento que "asuma su responsabilidad" por la "chapuza y retrasos" en los toldos. 20M EP

El portavoz de Cs en el Consistorio, Álvaro Pimentel, ha exigido al Consistorio que "asuma su responsabilidad" por la "chapuza en la gestión y el desarrollo del contrato" para la instalación de estas estructuras, y ha criticado la "falta de planificación" del equipo de Gobierno, "unida al retraso en la formalización del contrato", lo que ha provocado que "a estas alturas del año ni siquiera se haya iniciado el montaje de las primeras velas".

El dirigente naranja se cuestionó si "de verdad los sevillanos merecen esta dejadez de funciones por parte del gobierno local", que "lejos de solucionar el problema del retraso en la instalación de los toldos ha ocultado a la opinión pública los plazos reales que se incluyen en el contrato" y que "evidencian que estamos ante una chapuza impropia de una ciudad como Sevilla".