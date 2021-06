Anabel Pantoja y Omar Sánchez han anunciado que se casarán el próximo mes de septiembre. La colaboradora de Sálvame aseguró en el plató de Supervivientes que finalmente celebrarán la boda en Gran Canaria y que tienen intención de invitar a los justos. La sobrinísima quiso dejar muy claro que no ha tomado posición en el conflicto familiar y que le haría mucha ilusión que tanto su tía como su primo asistan a la celebración.

No obstante, la relación entre Kiko Rivera y su prima no pasa por su mejor momento y es que el Dj parece estar muy enfadado con Anabel. La colaboradora de Mediaset ha confesado que tras su último enfrentamiento en Sálvame Deluxe, Kiko le envió un mensaje en que aseguraba que no la quería en su vida y la bloqueó de WhatsApp. Los colaboradores de El programa de Ana Rosa han comentado este miércoles la última hora del conflicto entre los Pantoja y han apuntado a que Anabel podría estar equivocada.

Joaquín Prat, presentador de la sección de sociedad, ha destacado que Kiko Rivera nunca ha pedido a su prima que se posicione entre él y su madre, sino que simplemente le pidió que accediera a ver la documentación que demostraría que Isabel Pantoja no hizo cumplir la última voluntad de su padre. Al parecer, la colaboradora de Telecinco no ha querido ver esta documentación para evitar un conflicto con su tía.

Los colaboradores de El programa de Ana Rosa han llegado a la conclusión de que tal vez la tertuliana malinterpretó la intención de su primo y que debería haber estado dispuesta a escucharle. "¿Sabes lo que le pasa a Anabel? Creo que está empezando a padecer del mismo mal que su tía que cree que todo el mundo la ataca", ha comentado Pepe del Real. El reportero ha explicado que su compañera está segura que desde el sofá de AR se ha hecho campaña en contra de su pareja, Omar Sánchez.

Esto demostraría que tanto en el conflicto con su primo como ante las críticas sobre el concurso de su prometido, Anabel Pantoja está a la defensiva. "Nos dice que no sabe qué tenemos contra 'el negro'. No tengo nada en contra 'el negro' y creo que ninguno de los que estamos sentados en este sofá lo tiene, 'el negro' ha hecho un concurso bastante malo", ha añadido Del Real. El colaborador ha defendido que Omar Sánchez ha sido el concursante de esta edición de Supervivientes 2021 que más se ha quejado.

Joaquín Prat ha anotado que ahora que Anabel Pantoja está apunto de casarse y, tal vez, formar una familia en un futuro cercano, empezará a entender a su primo respecto a lo que ha dicho de que su familia es su mujer y sus hijos. "La familia de uno cuando la crea es esa y luego está el resto de la familia", ha sentenciado el presentador.