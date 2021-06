El enfado de Kiko Rivera con la prensa cuando le preguntan por su prima Anabel Pantoja: "¡Dejadme en paz ya!"

Anabel Pantoja sigue adelante con su boda con Omar Sánchez, y mucho más ahora que el canario ha sido expulsado de Supervivientes 2021. Sin embargo, tal y como el exconcursante confesó en el reality, cambiaron un poco los planes de boda, de una ceremonia por todo lo alto a algo más íntimo.

"Vamos a hacerlo en un sitio que nos une mucho allí en Canarias, y hacerlo de manera más íntima. Llevamos dos años para casarnos y no queríamos hacer una celebración enorme", ha justificado Anabel Pantoja a la prensa.

A pesar de estos cambios, está claro que la pareja sigue con la misma ilusión que siempre. Sin embargo, quien parece no tener tanto interés en ello es Kiko Rivera, el cual tiene una relación más tensa con su prima desde que tuvieran un pequeño desencuentro en Viernes Deluxe recientemente.

Este martes, al preguntarle los reporteros sobre esta noticia a la salida de su casa, el DJ se ha montado en el coche sin apenas hacer caso a las preguntas.

"Quería preguntarte por la boda de Anabel", le ha dicho el periodista. "Pregúntale a ella", ha contestado tajantemente Kiko Rivera. "Es que no la veo nunca", le ha dicho el reportero. "Pues ve a su casa", le ha respondido.

"Ha dicho que va a haber boda", ha continuado diciendo el periodista. "Enhorabuena", ha contestado sencillamente el DJ. "¡Déjame en paz ya!", ha exclamado finalmente metiéndose en el coche.

La respuesta de Anabel a este desplante

Anabel Pantoja ha reaccionado a estas palabras en Sálvame muy triste y ha confesado una conversación que tuvo con él: "Me pidió que no estuviera en su vida. Yo eso me lo he tragado sola. Y, desde luego, voy a respetar su decisión. No me gustaría perderle. A través de otras personas he intentado hablar con él y no he querido".

"Me jode que estén juntos con Isa [Pantoja] y tal, que yo siempre he estado en medio, y ahora no esté. Sobre todo por los peques [sus cuatro sobrinos], que hace mucho tiempo que no se juntaban", ha dicho muy emocionada. "Se piensa que he tomado una postura y que estoy al lado de mi tía cuando no me he pronunciado".

La sobrina de Isabel Pantoja ha revelado que su primo le envió un mensaje "durísimo", pero ella no pudo contestarle porque le bloqueó. "A Isa cuesta más trabajo localizarla, pero desde que coincidió con Kiko no me coge el teléfono", ha asegurado.