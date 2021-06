Kevin Federline, exmarido de Britney Spears, se pronuncia sobre la tutela de la cantante

Hay multitud de celebrities con quienes se decía que tenía mala relación que, muy al contrario, están saliendo a apoyar a Britney Spears en su búsqueda de acabar con la tutela legal que ejerce sobre ella su padre desde hace 13 años, como son Christina Aguilera o Paris Hilton. Sin embargo, es de quienes más cerca estuvieron de ella de quienes desconfían los fans de la cantante al reclamar una y otra vez el grito de "Free Britney!".

Ha ocurrido con Justin Timberlake, al que acusan de ser responsable directo; ha ocurrido con su hermana, Jamie Lynn Spears (a quienes muchos seguidores de la cantante querrían ver entre rejas junto a su padre y al abogado designado porque fue administradora de la fortuna de Britney y no le ha dejado disponer de ella); y puede que ocurra lo mismo con Kevin Federline, si bien este último ha demostrado virar en todos estos años hasta ser un apoyo de la autora de éxitos como Oops!... I did it again o Toxic.

"Lo mejor sería que la madre de sus hijos estuviera sana y, sobre todo, feliz", ha declarado a la revista People a través de un comunicado Mark Vincent Kaplan,el abogado de Federline, en su nombre. "Y si no se dan esas dos condiciones, no estaremos hablando del mejor escenario para que ella ejerza la custodia", ha continuado.

Hay que recordar que el bailarín y rapero, que ahora tiene 43 años, estuvo casado con Britney Spears desde 2004 (compromiso en julio, tres meses después de conocerse, y boda en septiembre) hasta octubre de 2007, si bien el divorcio se había solicitado un año antes. En ese tiempo tuvieron los dos hijos de la artista: Sean Preston, el 14 de septiembre de 2005, y Jayden James, el 12 de septiembre de 2006.

En su momento, se culpó a Federline de todos los problemas posteriores de Britney dado que fue, en gran parte, perder la custodia física de sus hijos lo que le llevó a sufrir un brote psicótico por el que perdió también la custodia legal y aquel breakdown del que tanto se hablado (y bromeado a su costa). Hoy en día la diva ve a sus hijos y disfruta de su compañía asiduamente.

"[Kevin] respeta muchísimo a Britney y solamente desea lo mejor para ella porque si se consigue lo mejor para ella también será lo mejor para sus hijos. Los niños adoran a su madre y él quiere que haya una relación sana y sólida entre ellos", ha dicho Kaplan.

Asimismo, ha añadido que, en su opinión de abogado, "a Britney la función de atención de la tutela no le ha funcionado" y "sus tutores no han sido consecuentes con lo que ella quiere", por lo que cree firmemente que ella tendría que "desafiar todo eso".

"Si es lo mejor para ella, Kevin lo apoyará. Si ella se ve con fuerzas y con salud y quiere tener el control de su propia vida y puede hacerlo de una manera razonable y responsable, entonces que le den todo el poder de decisión para ella", ha agregado Kaplan, que ha matizado que todos tendrán que comprobar "si [Britney] está bien", en referencia a su salud mental.

"Si fuera necesario, por supuesto que nos preocuparíamos por si ella está bien", ha puntualizado. "Y si ya no fuera necesario, genial pues. Únicamente quiero asegurarme de que se tengan en cuenta todas las consideraciones, cómo le está yendo y si buscará cambiar la orden judicial dela custodia después de su tutela, si es que alguna vez se acaba", ha finalizado (porque sí, hay posibilidades de que no se acabe).