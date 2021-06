Un Revilla "optimista" con el futuro de Cantabria tiende a mano a los grupos para ir juntos hacia la recuperación

"Creo que en una situación tan excepcional y extraordinaria como que vivimos es importante sumar todos los esfuerzos disponibles para lograr cuanto antes el objetivo que doy por hecho que todos compartimos y que no es otro que el de la recuperación", ha afirmado este martes Revilla en su primera intervención en el Debate del Estado de la región que ha comenzado este martes en el Parlamento de Cantabria.

Durante las cerca de dos horas y media de discurso de Revilla, que no tenía límite de tiempo, se han podido escuchar de boca del presidente de forma reiterada palabras como "optimismo" y "esperanzador" cuando se ha referido al futuro de la comunidad autónoma.

Así, Revilla ha opinado que Cantabria está "más cerca de superar la pesadilla" de la pandemia gracias al avance de la vacunación y pese a la proliferación de casos de coronavirus en los últimos días en Cantabria, sobre todo entre los jóvenes, ante lo que, según ha dicho, la Consejería de Sanidad tomaría las "medidas oportunas" para intentar frenarlos.

Revilla ha hecho un llamamiento a la "responsabilidad" y "precaución" de los ciudadanos. "No nos arriesguemos de forma innecesaria porque está próxima la solución y sería una pena estropear la situación", ha dicho.

El presidente ha indicado que "el gran reto" de los próximos meses será la "desescalada progresiva y prudente" de todas las medidas instauradas, manteniendo al mismo tiempo la capacidad de respuesta ante posibles brotes.

Además del fin de la pandemia, y también gracias a ello, Revilla ve más cerca la recuperación de Cantabria y prevé que la comunidad autónoma alcance los niveles económicos que había en prepandemia en el segundo trimestre de 2022, "mucho antes" que la media de España, que, según ha indicado, se postergará hasta 2023.

El presidente se ha mostrado "convencido" de que Cantabria puede salir de la crisis "antes" y "en mejores condiciones" que otras autonomías, algo que, según ha dicho, muestran "todos" los indicadores macroeconómicos y de empleo, y además ha afirmado que lo hará con la sanidad, la educación y la economía "reforzadas".

De esta forma, para Revilla la coyuntura de la comunidad es "muy esperanzadora", lo que, según ha dicho, supone, una "auténtica inyección de aliento" después del "sufrimiento" vivido por la pandemia.

Y ha señalado que a esa inyección han de contribuir los fondos extraordinarios habilitados por la UE, con los que espera que se puedan financiar proyectos como el polígono industrial y logístico de La Pasiega o el nuevo Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (MUPAC), entre otros, y espera que "no haya ningún impedimento" para ello por parte del Gobierno de España después de que hayan sido "elogiados" por el presidente, Pedro Sánchez, y las vicepresidentas Carmen Calvo y Nadia Calviño.

También, a la recuperación de Cantabria contribuirán, según ha dicho, los proyectos que tienen en tramitación una veintena de grandes empresas en Cantabria, por valor de 2.162 millones.

Entre ellas figuran compañías, como Solvay, Repsol, Nissan, Dynasol, Textil Santanderina o SEG Automotive, entre otras.

Para recorrer ese camino hacia la recuperación, Revilla ha ofrecido su "mano tendida" a todos los grupos de la Cámara (PRC, PP, PSOE, Cs y Vox), de los que, según ha dicho, tuvo el apoyo "en los momentos más duros" de la pandemia, "sobre todo" al principio.

Sin embargo, el presidente ha opinado que, posteriormente, alguno de ellos "ha intentado sacar rédito de la situación". "Me he llegado a preguntar si yo hubiera actuado así y he llegado a la conclusión de que no", ha dicho Revilla, que cree "que se pueden hacer las cosas de otra manera".

"Mantengo la mano tendida. La prueba es que no he asistido jamás a una situación en la que se hayan consensuado tantas cosas", ha dicho Revilla, que ha defendido que el Gobierno PRC-PSOE, pese a tener mayoría absoluta, ha intentado "aprobar las cosas por consenso", aunque "se les intente acusar de prepotentes".

Por otra parte, en su discurso, el presidente ha repasado la relación entre el Gobierno regional y el de España y también ha hecho alusiones al funcionamiento del pacto PRC-PSOE en Cantabria.

Respecto a este último, ha opinado que, pese a las "discrepancias", el bipartito se ha comportado como un "bloque" a la hora de enfrentar la pandemia y se ha mostrado "orgulloso" de todos los integrantes del Consejo de Gobierno.

Y en relación a los compromisos del Gobierno de España con Cantabria, Revilla ha opinado que pese a algunos "empecinamientos", como en el tema del agua o sobre el IVA no abonado de 2017 -que espera cobrar-, y algunos "retrasos", el Ejecutivo presidido por Sánchez en estos momentos "está cumpliendo adecuadamente" con Cantabria.

ANUNCIOS

A lo largo de su intervención, Revilla ha hecho algunos anuncios, uno de los más relevantes es que se ha alcanzado con el Ejecutivo central un acuerdo que "resuelve" el problema de abastecimiento a Santander y los municipios del arco de la Bahía este verano y "sin coste" para la comunidad. Dicho acuerdo, del que no ha revelado más detalles, se conocerá "pronto".

Otros anuncios ya relativos a las acciones del Gobierno de Cantabria han sido, por ejemplo, en materia educativa, la creación de 861 plazas de 0 a 3 años entre 2021 y 2023, o la ampliación de la oferta de FP, que en septiembre tendrá 720 nuevas plazas y 12 títulos nuevos.

En materia de vivienda, ha indicado que la nueva ley se prevé que inicie su tramitación parlamentaria "antes de que acabe el año". Además, ha señalado que en esta legislatura se quiere duplicar el parque público de vivienda.

"Arrancamos en 2019 con 282, ya tenemos 349 y en las próximas semanas vamos a incorporar 36 más procedentes de la SAREB. De este modo, en el ecuador de la legislatura hemos aumentado el parque público un 37%", ha dicho.

También, en otro orden de cosas, ha apuntado que el Plan Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (PROT), que está en fase de consultas entre más de 150 entidades y en las próximas semanas se completará su redacción para someterlo a aprobación inicial de la CROTU y sacarlo a exposición pública, previsiblemente a finales de verano.

Además, ha avanzado que antes de que concluya la legislatura estarán aprobados los planes generales de ordenación urbana de Bezana, Bareyo, Torrelavega y Camargo, así como los de Argoños y Piélagos, dos de los municipios más afectados por el problema de los derribos.

Y en turismo, Revilla ha señalado que este verano se quieren volver a repetir las cifras del pasado.

También se buscará desestacionalizar la visitas a la comunidad y que éstas se produzcan también en septiembre y octubre. Para ello, ha indicado que se está diseñando una campaña "muy similar" a la del año pasado con entradas gratuitas a las instalaciones de Cantur vinculadas a las pernoctaciones durante estos dos meses.

En relación al aeropuerto 'Seve Ballesteros', ha afirmado que hay que intentar paliar los datos de los meses de cierre y ha indicado que el objetivo es "recuperar los datos de 2019", cuando se rozaron los 1,2 millones de pasajeros. Para ello, ha destacado la recuperación de rutas que ya se está produciendo en el aeródromo cántabro.

Tras la sesión de la mañana, el Debate sobre el estado de la región se retomará a las 16.30 horas, con la intervención de los representantes de los grupos, a los que Revilla tendrá oportunidad de contestar posteriormente.