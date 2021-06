Soria ¡YA! ve viable el 'Modelo de desarrollo de la España Vaciada' ya que ha surgido desde la realidad del territorio

Dos de los portavoces de la plataforma, Vanesa García y Toño Palomar, han resumido el documento de 337 páginas que ha sido elaborado por más de 140 participantes pertenecientes a 80 plataformas ciudadanas y entidades que "durante ocho meses han debatido, trabajado y consensuado ideas, propuestas y acciones desde los diferentes territorios"

Este documento está dividido en ocho secciones, que son las mesas desde donde han trabajado los ciudadanos las diferentes temáticas y ámbitos y afronta como avanzar en 38 temáticas y para ello aportan 101 propuestas.

Vanesa García ha recordado que la España Vaciada es el territorio de este país que ha perdido progresivamente población desde hace 70 años, "afectado por políticas económicas y estructurales que han facilitado el desequilibrio territorial, la concentración de población en grandes ciudades y el declive de dichos territorios".

La portavoz ha explicado que la Coordinadora de la España Vaciada surge como "respuesta ciudadana al proceso de despoblación de diversos territorios y a la necesaria búsqueda de reequilibrio territorial" cuyo resultado es el documento, elaborado a mitad de 2020 "fruto de más de 130 reuniones".

En la provincia de Soria forman parte de dicha Coordinadora la plataforma Soria ¡YA!, Cepaim, Asociación Amigos de Sarnago y Asociación sociocultural La Ventosa.

MEDIDAS REALIZABLES

Vanesa García ha recalcado que es un "documento vivo abierto a aportaciones" y que contemplas medidas "realizables y con fondos para ello", muchas de ellas en corto plazo de tiempo.

En este sentido, ha matizado que no todas las medidas dependen del Ministerio de Reto Demográfico y ha apuntado que hay propuestas que podrían llevarse a cabo con los fondos disponibles y otras "reflejarse en los Presupuestos".

En relación a las 130 medidas contra la despoblación aprobadas por el Gobierno, la portavoz ha recalcado que no son como las de la Coordinadora de la España Vaciada ya que surgen desde Madrid "donde realmente el problema no se sabe" y no desde el propio territorio, aunque ha apuntado que si se cumplen "bienvenidas sean".

La Coordinadora para la España Vaciada, en el marco del calendario de reuniones trimestrales, tendrá un nuevo encuentro con el Ministerio del Reto Demográfico el próximo 13 de julio.

OCHO MESAS DE TRABAJO

El documento se divide en ocho mesas de trabajo. La primera de ellas, 'Marco de la España Vaciada', busca visibilizar la realidad de los territorios, la segunda 'Reformulación de políticas', apuesta por analizar los territorios y revertir los desequilibrios.

La tercera mesa 'Cohesión social' pretende que cualquier persona tenga igualdad de derechos y oportunidades en los ámbitos sociales y sanitarios mientras que la cuarta apuesta por un 'Por un territorio vertebrado: infraestructuras y energías'.

El quinto punto de trabajo es el de 'Dinamización de sectores productivos', que apuesta por la actividad económica ordinaria y fortalecer el tejido empresarial, mientras que la sexta mesa aborda el sector primario de forma sostenible.

La séptima mesa lleva por lema 'Educación, investigación y cultura', fomentando las tres propuestas en el medio rural mientras que cierra el documento 'Medio rural como espacio de oportunidades' para facilitar el emprendimiento en las zonas rurales y crear un Plan de Vivienda Rural.