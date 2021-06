La defensa de Cospedal carga contra la credibilidad de Bárcenas antes de su declaración como imputada en 'Kitchen'

La defensa de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal ha presentado este mismo martes coincidiendo con su declaración en calidad de imputada en 'Kitchen' un escrito en el que apunta que el ex tesorero del PP Luis Bárcenas -perjudicado en el espionaje que se investiga- carece de credibilidad, y en el que subraya que el trabajo del inspector que dirigió las pesquisas en Gürtel, Manuel Morocho, no se resintió cuando fue adscrito temporalmente a la Dirección Adjunta Operativa de la Policía (DAO).