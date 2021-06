Simón señala los grupos más afectados en el contagio: "Entre los no vacunados está aumentando la transmisión".

España ha registrado este lunes su cuarta subida consecutiva de la incidencia acumulada a 14 días, que se ha incrementado en cinco puntos con respecto al viernes para situarse en los 100 casos por 100.000 habitantes. Esta tendencia desfavorable en la evolución de la pandemia se produce a causa de la transmisión del coronavirus entre la población no vacunada todavía contra la COVID-19.

Así lo ha explicado este lunes el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, que ha informado de un "ligero ascenso respecto al viernes pasado" en este indicador, una subida que ha valorado como "no muy importante".

"Entre los no vacunados estamos observando un incremento de la transmisión que tiene ese efecto sobre el indicador global de la epidemia", ha detallado el epidemiólogo, que ha insistido en que los contagios entre quienes han recibido el suero contra la COVID-19 "mantienen una tendencia descendente".

Además, Simón ha incidido en que el avance de la campaña de vacunación, que ha protegido en primer lugar a los ciudadanos de mayor edad, ha permitido reducir también la letalidad hasta un 0,2%, esto es, una persona de cada mil.

"Son cifras muy muy inferiores al 13% de los meses de marzo y abril del año pasado e incluso al 2% de las últimas olas epidémicas. En los últimos siete días han fallecido 32 personas", apunta.

Asimismo, ha señalado que este aumento de la transmisión no obedece a la presencia cada vez mayor de la variante delta, "que representa entre el 3 y el 4% de los casos", sino a que todavía hay poblaciones no inmunes entre las que circula el virus. No obstante, no descarta que esta versión del SARS-CoV-2 "en algún momento concreto genere un brote".