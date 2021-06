Les Corts compleixen el seu compromís amb el col·lectiu LGTBI i llueixen la bandera de l'Orgull

Es tracta d'un acord que el parlament valencià es va comprometre a difondre des del 25 de juny de 2015, amb el canvi de govern, per a recolzar al col·lectiu i treballar contra la discriminació.

Després de la instal·lació de la bandera, Vox ha sol·licitat la seua retirada immediata mitjançant un escrit dirigit al president de Les Corts, Enric Morera. "La doctrina del Tribunal Suprem és clara: no es permet, en cap concepte, la col·locació de banderes no oficials en edificis públics", subratlla el seu portaveu adjunt, José Mª Llanos.

Per la seua banda, des de Presidència de la cambra remarquen que es tracta d'un símbol del moviment LGTBI en compliment de la declaració institucional subscrita fa sis anys, així com que està instal·lat en el mateix lloc que el d'altres commemoracions solidàries o internacionals. També asseguren que els servicis de la cambra han instal·lat la bandera d'ofici i "Presidència no ha ordenat res".